【亚运会】阿富汗运动员：我们代表阿富汗女孩来参赛

（杭州法新电）阿富汗女短跑运动员基米娅（Kimia Yousofi）在星期五（9月29日）参加亚运会比赛时，表达了对塔利班政权压迫女性的抗议。

去年从家乡逃难，移居澳大利亚的基米娅说：“我们代表阿富汗女孩来参加比赛。对我来说，代表阿富汗女孩是最重要的事。”

塔利班在2021年重新掌权后，禁止阿富汗的女性参加体育运动。这意味着由120多名参赛选手、教练和指导等组成的代表团中没有女性从阿富汗启程来到杭州参加亚运会。但在海外体育机构的帮助下，住在阿富汗之外的14名阿富汗女运动员参加了比赛，除了基米娅，还有其他女运动员参加排球和脚踏车项目的比赛。

基米娅曾在两年前的东京奥运会开幕式上，担任阿富汗其中一名旗手。在本届杭州亚运会上，她参加了女子100米第一轮比赛。虽然基米娅是最后一名，但她表示在这里有更重要的意义，即“代表被剥夺了教育和体育参与资格的阿富汗女孩”，她也希望阿富汗女孩们“靠自己，去读书，学习需要的一切”。

基米娅跑出了13秒32，距离她的个人最好成绩仅差0.03秒。她说：“这里的人太棒了，给了我们力量。”她还将在星期天（10月1日）参加女子200米预赛。

去年8月，基米娅在海外体育官员长达一年的努力下，得以移居澳大利亚。奥林匹克官员说：“如果她们留在阿富汗，会面临巨大风险。”