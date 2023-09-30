我国综合格斗天后李胜珠退役 结束八年职业生涯

（早报讯）我国综合格斗天后李胜珠星期六（9月30日）在新加坡室内体育馆举行的ONE巅峰系列赛14（ONE Fight Night 14）宣布退役，结束八年的职业格斗生涯。

《海峡时报》报道，27岁的李胜珠作为ONE冠军赛女子原子量级世界冠军，当时带着自己的冠军腰带含泪出场，并将腰带放在格斗笼中央后宣布退役。她说：“我今天要正式宣布退役，这八年的旅程相当难以置信，我想要感谢粉丝们和ONE冠军赛。”

“格斗笼内外都发生了很多场战斗。对于格斗手和所有其他人来说，你将面对的最伟大战斗不是对手，而是我们自己。我们都经历过挣扎，我们都在战斗，每一天我们都是胜利者。我们要勇敢面对逆境。”

妹妹去年轻生离世后 李胜珠再没有参赛

李胜珠去年年底经历了18岁的妹妹、有“格斗神童”之称的李胜惠逝世之痛。她上星期在访问中证实妹妹是因为轻生才离世，并表示自己2017年遭遇的车祸不是意外，而是自杀未遂。

她在妹妹离世后就没有再参赛，最后一次上场是在去年10月的ONE冠军赛女子草量级世界冠军争夺战中，输给了中国好手熊竞楠，地点同样在新加坡室内体育馆。她退役后的ONE冠军赛成绩定格在11胜3负。

李胜珠在步出格斗笼后，和身为巴西柔术选手的丈夫普奇（Pucci）及两岁女儿紧紧相拥，场面感人。

李胜珠和丈夫普奇及两岁女儿紧紧相拥。（海峡时报）

出生在加拿大的李胜珠，父亲是新加坡人，母亲是加拿大籍韩裔。她在2015年首次出道，2016年以19岁之龄在本地拿下女子原子量级世界冠军，成为综合格斗界最年轻的世界冠军，并一直将冠军头衔保持到退役。

随着泰国选手斯坦普·菲尔泰斯（Stamp Fairtex）星期六战胜韩国的韩瑞熙，前者也接过了李胜珠的ONE世界冠军头衔，史无前例地继泰拳和踢拳后，拿下第三项ONE原子量级世界冠军。

李胜珠退役后将专注在今年7月成立的非盈利慈善组织Fightstory。她在经历妹妹离世的打击及自己的心理健康问题后，决定成立这一组织，帮助出现心理健康问题者找到希望。