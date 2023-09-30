拉莫斯送乌龙球 巴塞罗那挫塞维利亚登西甲榜首

（巴塞罗那路透电）巴塞罗那（Barcelona）凭借西班牙国家队前队长拉莫斯（Ramos）的一个乌龙球，在主场以1比0扳倒塞维利亚（Sevilla），攀升到西甲联赛榜首。

前皇家马德里（Real Madrid）和巴黎圣日耳曼（PSG）后卫拉莫斯转投塞维利亚，自2020年以来再次对阵宿敌巴塞罗那。第76分钟，他在禁区试图挡出16岁小将亚马尔（Yamal）的头球攻门，却将球送入自家龙门，让巴塞罗那取得胜利。

塞维利亚主帅门迪利巴尔（Mendilibar）说：“当对手在禁区里聚集了这么多进攻球员时，很难在这么长时间内防守而不犯错误。塞尔吉奥（拉莫斯）在那里解围，这是一个怪诞的进球。”

他说：“我们以为巴塞罗那会采用不同的体系。他们在前场积累了很多球员，这让我们很难摆脱压力。”

巴塞罗那主帅哈维（Xavi）赛后接受媒体采访时谈到这名37岁老将的失误时说：“拉莫斯是一名出色的后卫，今天他不幸打进乌龙球，但他踢了一场精彩的比赛。这对他来说很不幸，但对我们来说却是件好事。”

巴塞罗那获胜后，超越希罗纳（Girona）攀升到西甲联赛榜首，但希罗纳少赛一场，将在星期六（9月30日）对阵排名第三的皇马。塞维利亚则排名第12。