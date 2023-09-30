【亚运会】日本游泳进入冰河时期 韩国缔造历史最佳成绩

主场作战的中国是本届亚运会游泳项目的大赢家，身为上届金牌最多的日本今年只能排名第三，劲敌韩国这次以六金居次，且全都来自男泳手。

从结果上来看，两个月前在世界水上运动锦标赛游泳项目大放异彩的中国，能位列本届杭州亚运会游泳排行榜榜首并不意外。让人惊喜的是，韩国这次以六枚金牌位居次席，超越了邻国日本。

这是韩国在亚运会赢得最多游泳金牌的一次，而且全都来自男泳手。自朴泰桓之后，韩国男队一直没有特别出色的泳手。从1951年的亚运会开始，他们从来没在单届获得超过四枚金牌，上次有如此壮举还是在2010年广州亚运会，当时朴泰桓一人获得了100米、200米和400米自由泳金牌。

今年，韩国男队在自由泳和蝶泳都有金牌进账，其中梁才勋、李昊峻、金禹旻和黄宣优还力压中国，以打破亚洲纪录的方式赢得男子4X200米自由泳接力金牌。

韩国夺得的六枚金牌里，“三冠王”金禹旻占了一半的功劳。（路透社）

虽然没有像朴泰桓那样横扫多枚自由泳金牌的人出现，但黄宣优赢得了200米自由泳冠军，队友金禹旻获得400米和800米自由泳金牌。在充满偶然性的50米自由泳和蝶泳方面，池裕灿和白寅铁站上最高领奖台。

种种迹象显示，在2018年只收获一枚金牌的韩国，正在快速进步中。

日本亚运游泳金牌数创新低

在今年主场举行的福冈世锦赛，日本游泳队仅以两枚铜牌收场，这是自1994年罗马世锦赛没有获得奖牌以来的新低。当时日本队主教练横山贵就说，他们的冰河时期已到来，并自认杭州亚运会前景黯淡。

日本游泳队上届亚运会的金牌数是19枚，这次只有五枚，他们五年前夺冠的项目这次都失手，女子项目最为显著。拿蛙泳和蝶泳来说，2018年日本在蛙泳三枚和蝶泳三枚的金牌中赢得其中五枚，今年她们只获得一枚（女子100米蛙泳），其他五枚都落到中国泳手手中，中国“蝶后”张雨霏更是实现了蝶泳金牌套餐。

得益于中国在预赛因犯规被取消资格，日本在女子4X100米混合泳终于赢得本届亚运会的第一枚接力赛金牌。（路透社）

日本的五枚金牌有三枚来自男泳手，两枚来自女泳手。获得金牌的男泳手是松元克央和本多灯（两枚）。

日本在本届亚运会获得的五枚游泳金牌成为参加亚运会以来，获得金牌数量最少的一届，之前最少的是1990年北京亚运会的七枚金牌。

新加坡在上届亚运会赢得金牌的项目是50米蝶泳和100米蝶泳，这次的冠军分别落在上述提到的白寅铁和松元克央手中。我国这次的游泳成绩为一枚银牌，来自张正伟的50米蝶泳。

男子蝶泳是中国泳队较弱的一项，没人在这项赢得金牌。可是他们在仰泳和蛙泳是具有统治力的，徐嘉余和覃海洋都包揽了该项三枚金牌。有了超强实力的这两人，再加上“蝶后”张雨霏，中国在男接力、女接力和男女接力都成功夺金，除了男子4X200米自由泳和女子4X100米混合泳。

女子4X100米混合泳金牌得主是日本，但中国并没有参与当天的决赛，原因是队员在上午的预赛抢跳犯规被判成绩无效。这个项目可算是中国的王牌项目，但她们已连续三届亚运会没有夺冠了。2014年仁川亚运会，因潜泳出15米线犯规；2018年雅加达亚运会，因蝶泳交接棒抢跳犯规；2023年，仰泳棒出发时抢跳犯规。

不过，在一共41枚游泳金牌里，中国赢得其中28枚，也刷新了亚运参赛史上的最佳战绩。