【亚运会】皮划艇开赛首日 我国选手划入三项决赛

杭州亚运会皮划艇赛星期六（9月30日）在风景明媚的富阳水上运动中心正式拉开帷幕，新加坡皮划艇队取得良好开局，张光毅一人闯进了两项决赛，分别是男子单人皮艇1000米决赛和男子双人皮艇500米决赛，陈洁娴／苏思颖也在女子双人皮艇500米赛中直接晋级决赛。

根据赛制，两个预赛中排名前三的选手或组合将直接晋级决赛，三甲不入的则进入半决赛，争夺最后三张决赛入场券。

三次东运会金牌得主张光毅在星期六上午举行的男子单人皮艇1000米第二组预赛中以3分55秒893，排在六名选手中的第三位，直接晋级决赛。

陈洁娴和苏思颖同样是经验丰富的选手，前者曾五次赢得东运会金牌，后者也拿过一次。两人分别第三次及第二次参加亚运会。

不过，这仅仅是她们第二次搭档参加大赛，第一次是在去年的世锦赛。

话虽如此，两人还是在星期六上午的女子双人皮艇500米预赛中交出好成绩，以1分53秒491排在五组选手的第二位，同样直接进入决赛。

苏思颖赛后表示，她们为无须出战半决赛感到高兴，但这不是她们的最佳表现。她说：“我们都知道必须排名前三才能直接晋级决赛，我们不想去半决赛。我们之前有过更好的表现，而且相较于过去三天，今天也比较艰难，虽然天气比较凉爽，水面却没有之前平静。”

张光毅一日三赛累坏了

在之后的男子双人皮艇500米预赛中，张光毅搭档老战友黄伟成，却在预赛中以1分41秒911排名第四，须参加下午的半决赛。

尽管他们在半决赛只将时间稍稍缩短至1分41秒350，但已足以让他们以半决赛第一名的身份出线。

一日三赛的张光毅赛后坦言疲惫，但强调这也不是意料之外的事。

他说：“我们在新加坡有为此做好准备，而今天的结果还算令人满意。我为两个项目都能晋级决赛感到高兴，很期待星期一的比赛。”

张光毅和黄伟成在2018年上届亚运会的另一个项目——男子双人皮艇1000米中排名第四，与奖牌擦肩而过。

上届亚运会，苏英杰在男子单人皮艇200米赛中摘铜，那是新加坡皮划艇队历来在亚运会上夺得的首枚奖牌。

据了解，苏英杰已经退役，目前担任国家队兼职助教。