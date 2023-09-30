季票大涨看梅西更贵 迈阿密国际球迷表不满

（迈阿密法新电）拥有阿根廷球星梅西（Messi）的迈阿密国际（Inter Miami）星期四（9月28日）公布了下赛季季票价格，票价竟比本赛季翻了约一倍，引起球迷不满。

在迈阿密国际电邮给球迷们的资料中，龙门后方最便宜的季票从原本的485美元（约662新元）上涨80%至884美元，相当于每场主场比赛（共17场）52美元的票价。

位于中场线附近，有更广阔视野且能到饮食和饮料区的季票价格，从原本的3600美元增加超过一倍，到7650美元。一名拥有七张季票的球迷表示，新套票的价格总额是5万3550美元，比本来的2万多美元高出许多，他考虑只保留两张票。

反观上赛季赢得三冠王的英超豪门曼市（Man City）的季票，最便宜只要469美元，最贵也只要1256美元，不过餐饮等服务价格另计。而在梅西发迹的巴塞罗那（Barcelona），最便宜季票为380.53美元，最贵为919.62美元。

球队消息来源说，他们计划在2025年搬迁到新球场，加上梅西、布斯克茨（Busquets）和阿尔巴（Alba）等名将来投带来的改变和更多的投资计划，这些都反映在票价的升高上。

迈阿密国际球迷赛拉诺说：“太疯狂了，我预料他们会涨价，但认为最高只是50%。”他也担忧，梅西迟早将退役，高票价可能导致球队流失球迷。他说，有不少季票持有者已在考虑不更新季票。

不过，同时也有很多球迷在季票等候名单上。赛拉诺也坦承自己虽然反对高票价，但难舍对球队的热爱，或还是会掏出腰包。