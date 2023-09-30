【亚运会】自责于抢跳失误丢牌 柯婷文发长文致歉

我国女子4X100米混合泳队星期五（9月29日）在杭州亚运会因抢跳犯规痛失铜牌后，犯下失误的泳将柯婷文星期六（30日）在Instagram上发长文道歉，也感谢大家给予的支持。

31岁的柯婷文在比赛中作为最后一棒，未等第三棒的妹妹柯敬文触壁就提早跳入水中，让本来取得第三名的我国无缘领奖台。她在文中对铸成的大错感到懊悔不已，称上次抢跳是远在多年前的七岁时。

她提到，当她完成比赛时，看到队友们都在兴奋庆祝，但她的心里忐忑不安，因为深知自己犯错了。

她说：“我很害怕，不敢就此感到开心，一直祈祷希望没事，但我还是错了……每回我闭上眼睛，都会想起那瞬间发生的错误，那个如此微小但让我们失去所有的错误。”

柯婷文：过于渴望奖牌导致失误

柯婷文写到，本届是她第五次也是最后一次参加亚运会，因此充满动力想要做好。但在这项最后的比赛中，得牌机会降临时，她却浪费掉了。

她说：“大家都告诉我没关系，只有我告诉自己这有关系。我很生气、失望、心碎，大部分是因为我不相信我应等待（多一会儿再起跳）。我对这枚奖牌是多么地渴望，以致于我失去控制。我和我妹妹参加这项接力赛多少次了？为何在这里（发生）？为何是现在？”

柯婷文写到，她希望透过这篇忏悔文表达羞愧和自责，让她不再去想这个错误，也不再重蹈覆辙。她向所有在杭州和本地支持她的人感谢并道歉，并说随着时间推移，她将重新出发，尝试以更强的姿态回来。

多人留言鼓励 仍对柯婷文表现感到骄傲

队友洪玮、在香港活跃的我国演员姚莹莹、节目主持人李腾、凯莉·拉蒂默（Kelly Latimer）和克莱尔·耶德利克（Claire Jedrek）等人都在贴文下方鼓励她继续加油，称国人仍对她的表现感到骄傲。

夺冠热门中国在这个项目的预赛率先出现抢跳失误，连续三届都犯规，本来让我国有望连续两届都受益夺铜。在同一晚闯入50米蝶泳决赛的柯婷文和决赛第一递补的柯敬文为了专注于这项接力赛，都放弃参加蝶泳决赛。

柯婷文最后令人遗憾的失误，让我国泳队本届只能依靠张正伟带回一枚奖牌。但作为从2005年就代表我国征战泳池的大姐大，她对我国泳坛的贡献无法被否认，不能单凭这个失误就被磨灭。