【亚运会】力挫乌兹别克排第四 我国女子水球队获历来最高排名

我国女子水球队在星期六（9月30日）的杭州亚运会最后一场循环赛中以14比11打败乌兹别克斯坦，以三胜三负的成绩排名第四，创造了历来在亚运会的最佳成绩。

除了乌兹别克斯坦之外，新加坡水球女队在本届亚运会也打败韩国和泰国，不敌的对手是中国、哈萨克斯坦及日本，但这三支球队是上届亚运会的冠亚季军，新加坡队可以说是虽败犹荣。

高尔夫球男团表现反弹

高尔夫球方面，新加坡男队在团体赛次轮跌至并列第八名后，星期六的第三轮有所反弹，以低于标准杆39杆的609杆升至第四，仅落后于韩国、泰国及香港。

洪孙达在个人赛的排名持续上升，从首轮后的第15名到次轮后的第13名，现在已升至第九名。

2019年东运会金牌得主廖广益和队友许登山则“形影不离”，充分表现出什么是“有福同享，有难同当”。两人从首轮并列第六到次轮并列第26，再到第三轮后并列第17。

我国的最后一名男子高尔夫球手符永恩则排名并列第37，仍成功晋级第四轮。

由许佳惠、 陈纭萱和爱丽莎组成的新加坡高尔夫球女队，则在星期六的团体赛第三轮后以低于标准杆四杆的428杆，在八队中排名并列第七，保持了前一天的排名。

许佳惠是新加坡在女子高尔夫球个人赛中的独苗，她在第三轮后以低于标准杆两杆的214杆排名第16。

垒球女队排第六 钩球男队又输球

我国女子垒球队在星期六1比2不敌韩国后，最终在八支参赛队伍中排名第六。

男子钩球队则继续传来坏消息，他们在预赛第三场小组赛中0比14惨败给日本，至今三场皆墨，出线前景堪忧。