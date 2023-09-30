【亚运会】围棋团体赛进行最后循环赛 我国力争前六

共有九支队伍参加杭州亚运会围棋团体项目，我国五人团队星期六（9月30日）结束第四轮较量，目前两胜两负，星期天（10月1日）将迎来关键战役。

康占斌和柯杰晖结束个人项目后，与队友陈嘉成、何飞扬和席钺参加团体项目。他们星期六上午2比0胜蒙古后，下午0比2不敌日本，目前四场比赛中两胜两负。

席钺、陈嘉成和何飞扬首次参赛，免不了感到紧张。

席钺说：“在这么大的比赛突然对到职业球员，心理压力特别大，和平时在网上和职业球员下棋感觉不一样。”

而陈嘉成星期五（29日）出战首战时则是紧张到手心出汗，席钺在旁边补充说棋子都是汗水，陈嘉成继续说：“尤其是我拿黑棋，非常明显。”

台湾九段棋士夺冠 柯杰晖：棋界“炸”了 没人预料到这个结果

前几天的个人赛爆出大冷门，台湾九段棋士许皓鋐一黑到底成功夺冠。对于这场比赛，柯杰晖说：“整个棋界都‘爆炸’了，没有人能预料到这个结果，他不只是爆冷，而是连续爆冷世界第一、第二和第三，而且都是以最微小的差距赢下。”

席钺则形容这盘棋像心电图，“一会往上，一会往下，看的时候自己也激动。”

围棋队星期天上午对战韩国，下午的对手可能是香港。如果想争取前六名，下午的比赛非常重要。

和我国围棋队一样在智力大厦进行比赛的还有桥牌和象棋队。

桥牌男子团体和混合团体进行第二循环的四轮赛事，男团成绩是三胜一负，混团成绩则是一胜三负。女子团体进行了三轮，为一胜二负。

象棋方面，刘亿豪／吴宗翰／吴兰香在第四轮比赛2比0战胜泰国团队的单文杰／成汉辉／那塔里尼。星期天的对手将是中国。