【亚运会】王楚钦／孙颖莎获乒乓球混双冠军 乒乓球多场战果“出乎意料”

现混双世界排名第一的中国组合王楚钦／孙颖莎在星期六（9月30日）杭州亚运会乒乓球混双决赛中，4比1击败队友林高远／王艺迪，收获混双冠军。

由于同球台前面几场激烈比赛的“压场”，原定于晚间8时开始的混双决赛，延后至9时15分左右才开始。尽管是中国内战，但观众热情不减，甚至加油助威到运动员在发球时需要等一下的程度。

双方都是男左手、女右手、男选手主要负责中远台、女选手负责近台衔接的配置。首两局，林高远和王艺迪在对拉和控短上表现出色，但林高远反手失误较多，而王楚钦／孙颖莎在前三板保持高质量，以2比0建立领先优势。

第三局，王楚钦衔接流畅、攻击有力，林高远的反应速度和手感都有所提升，双方比分一直交替上升，林高远／王艺迪扳回一局。接下来两局，王楚钦／孙颖莎凭借更为出色果断的发挥，再胜两局，以大比分4比1取胜，获得杭州亚运会乒乓球混双冠军，五局比分为11比6、11比8、13比15、11比4、11比9。

张本智和领先张禹珍后负伤

星期六的乒乓球赛场，有一些“出乎意料”的情况。

在男单八强赛韩国张禹珍对阵日本张本智和的比赛中，张本智和3比0取得领先后被张禹珍扳回一局。在第五局两人缠斗至15比15时，虽然张本智和拿到这一分，但他在一个扣球中拉伤了腿，肩膀也有不同程度的受伤，不得不申请10分钟的医疗暂停，接受队医在现场的紧急治疗，同时张禹珍坐在场边等待。之后回到本局比赛，两人继续拉锯战，张禹珍以19比17拿下这一局，让比赛继续。单单这一局就持续了23分钟。

到了第六局，张本智和表现出明显的不适，但毅然决然选择坚持，甚至在第七局一度战平比分。最终，张禹珍以4比3取胜（8比11、10比12、8比11、11比9、19比17、11比4、11比8），晋级男单半决赛。

对于张禹珍来说，在比赛后半段对方受伤的情况下，似乎成了一场带有巨大压力的“应该取胜”的比赛，而实际上没有比赛的结果是特定的，更何况对方的世界排名比自己高出九位，过往交手记录中张本智和四胜二负。

这场比赛，无论是带伤坚持完赛的张本智和，还是赢下比赛的张禹珍，都令人钦佩和感动。运动员看似平常的伤病，也一直都应该是各相关方须反思的问题。

在男单另一场八强赛中，世界排名第49位、32岁的香港选手黄镇廷，苦战七局4比3险胜世界排名第八、22岁的台湾球员林昀儒（13比11、8比11、7比11、11比9、9比11、11比9、11比8）。

在男双八强赛中，台湾组合庄智渊／林昀儒“让二追三”，力克主场作战的中国队梁靖崑／林高远（6比11、7比11、11比8、11比6、11比8）。

两中国女双无缘四强

女双八强赛方面，两对中国组合孙颖莎／王曼昱、陈梦／王艺迪分别1比3不敌日本组合张本美和／木原美悠和印度组合苏蒂尔塔／艾茜卡，无缘四强。

印度组合曾在今年6月WTT突尼斯站击败韩国的申裕斌／田志希和日本的张本美和／木原美悠后夺冠，而韩国、日本这两对组合也都晋级了本届亚运会女双四强。另外，“神秘之师”朝鲜队的嵯水影／朴水镜3比2战胜世界排名第六的香港队杜凯琹／朱成竹，同样晋级四强。