【亚运会】朝鲜举重女将破世界纪录夺两金 跳水赛场再现水花消失术

杭州亚运会举重和跳水项目星期六（9月30日）展开，朝鲜两名举重女将皆以打破世界纪录的成绩摘金。中国则毫无意外的包办首两面跳水金牌，其中在东京奥运以“水花消失术”登上各大媒体版面的高人气组合全红婵／陈芋汐压倒性夺冠。

在举重女子49公斤级决赛中，朝鲜的李盛金凭借抓举92公斤、挺举124公斤，总计216公斤的成绩勇夺金牌。她也在挺举和总成绩中创造了新的世界纪录。中国的蒋惠花虽然一度以213公斤总成绩创造上述三项赛会纪录，但过后被李盛金打破，只剩94公斤的抓举赛会纪录，得到银牌。泰国的探亚通·素乍龙则以199公斤夺铜。

江贤京以压倒性优势夺金后，高兴得跳起来。（法新社）

李盛金的队友江贤京更在女子55公斤级打破了所有三项的世界纪录。她以抓举103公斤、挺举130公斤，总成绩233公斤的成绩摘金。另一名朝鲜选手李水燕摘银，不过总成绩比江贤京少了整整11公斤。中国的侯志慧以210公斤夺铜。

中国“金库”跳水开赛 首日包办两金

在跳水赛场，中国的东京奥运女子10米双人跳台夺冠组合全红婵／陈芋汐，在五轮跳水后以375.30分夺冠，比取得银牌的日本组合荒井祭里／板桥美波的290.04分多出85.26分。

陈芋汐（左）和全红婵以超过85分的优势，拿到女子10米双人跳台金牌。（路透社）

中国的严思宇／何超也在男子双人三米跳板夺冠，成绩是422.55分。韩国组合李在炅／禹河览以393分摘银。

马来西亚的潘德莉拉／诺达比塔和黄兹梁／沙菲克组合，分别在这两个项目都摘铜。马国也在壁球女团决赛以2比1勇挫上届冠军香港，夺下本届第三金。壁球男团决赛则由印度以2比1战胜巴基斯坦，重夺上届丢失的金牌。

张之臻网球男单夺魁 拿到巴黎奥运资格

张之臻为中国拿下29年来首面亚运网球男单金牌。（路透社）

而在星期六落幕的网球赛中，男单头号种子、主场宠儿张之臻以6比4、7比6（9比7）战胜日本的赛会二号种子绵贯阳介，为中国阔别29年后在亚运网球男单再夺金。张之臻也为中国拿下了一席巴黎奥运参赛资格。

台湾女双网球内战方面，“詹家姐妹”詹咏然／詹皓晴以6比4、6比3战胜队友李亚轩／梁恩硕。一日双赛的梁恩硕过后也在混双决赛失意，和搭档黄琮豪先盛后衰不敌印度的博萨莱／博潘纳，比数是6比2、3比6、4比10。不过前一日在男双夺冠的台湾仍以二金二银一铜的成绩，称霸本届亚运网球赛场。