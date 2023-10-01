【亚运会】我国男女飞人双报捷 珊蒂摘银路易斯破尘封22年全国纪录

杭州亚运会男女飞人大战结束，我国短跑女王珊蒂收获银牌，终结田径队49年亚运奖牌荒；马克·路易斯则打破了尘封22年的男子百米全国纪录。

在遭遇了前一天的惊吓后，新加坡短跑女王珊蒂在星期六（9月30日）晚举行的杭州亚运会女子100米决赛中强势回归，以11秒27的成绩第二位冲线，为新加坡夺得一枚银牌。

虽然不是金牌，但这却是新加坡田径队苦等了近半个世纪的首枚亚运会奖牌。

新加坡田径队上一次有选手夺牌还要追溯到1974年，女将徐瑞莉在德黑兰亚运会的400米跑勇夺金牌，并打破大会纪录。

由于在预赛中位居第三，珊蒂能否顺利晋级100米决赛，一度充满悬念，因为根据赛制，只有每组预赛排名前二及剩余选手中成绩最快的两人才能取得决赛资格，所幸珊蒂是预赛其中一个成绩最快的第三名，否则也无法最终登上领奖台。

和预赛一样，珊蒂在决赛中再次从第二道出发。她的起跑非常好，但最终被近来状态极佳的中国选手葛曼棋追上，抢走金牌。

葛曼棋是前一天预赛中速度最快的选手，跑出了11秒17的赛季最佳成绩，比珊蒂的11秒42快出不少，但在适时作出调整之后，珊蒂在星期六决赛的表现大有起色，仅以0.04秒落后葛曼棋。铜牌归巴林选手萨阿德所有，她的成绩是11秒35。

上届亚运会女子短跑双冠王、另一名巴林女将埃迪迪翁，本届仅以11秒54排名第六；五年前夺得此项目铜牌的另一名中国好手韦永丽则以11秒40位居第五，同样无法再登上领奖台。

珊蒂：对手表现越来越好 我知道自己必须付出全部

问珊蒂为新加坡田径队打破近50年的亚运会奖牌荒有什么感觉时，她笑说自己完全不晓得有这回事。“我只是感觉非常棒。我今年7月在泰国与一些选手交过手，但她们的表现越来越好，所以我知道自己必须付出全部，很高兴我做到了。”

她也否认自己面对着很大的压力，反而将其视为机会。她说：“我从来没有在这个位置上，所以我会尽情拥抱它，因为你不知道什么时候还有机会。”

珊蒂将在星期天（10月1日）上午参加她的优势项目200米短跑预赛。

马克·路易斯以10秒27粉碎了尘封22年的男子100米全国纪录。（陈渊庄摄）

路易斯大幅度打破全国纪录

在星期六较早前结束的男子100米半决赛中，我国短跑好手马克·路易斯跑出了10秒27的佳绩，虽然这不足以让他晋级决赛，但他成功粉碎了尘封22年的全国纪录。

10秒37的旧纪录由我国前短跑名将夏亚姆于2001年创造，路易斯自两年前创造10秒39个人最佳成绩后，就一直尝试打破夏亚姆的纪录，但那0.02秒的距离对他来说却有如咫尺天涯。

不过来到杭州之后，他却连续两天破纪录，在星期五（29日）的100米预赛将个人最佳成绩提升了0.01秒后，星期六再以0.1秒的巨大优势大幅度刷新夏亚姆的纪录。

值得一提的是，当夏亚姆创造10秒37的男子100米全国纪录时，路易斯还未满一岁。

路易斯在赛后受访时表示，他开心得说不出话来。“我一整年来都在试着打破全国纪录，我真的太开心了。我的目标是打破纪录，所以不论我把全国纪录的成绩缩短多少，我都会非常满意。我真的太开心，开心地说不出话来。”