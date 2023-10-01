曼市遭遇赛季首败 九人红军难抵热刺

（曼彻斯特综合电）曼市（Man City）星期六（9月30日）晚客场1比2意外不敌狼队（Wolves），吃下本赛季首败。托特纳姆（Tottenham）“热刺”星期天（10月1日）凌晨主场2比1力挫九人作战的“红军”利物浦（Liverpool），升至积分榜第二位。

对阵狼队的比赛，后卫迪亚斯（Dias）上半场第13分钟自摆乌龙，曼市先丢一球。下半场第58分钟，前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）自由球破门，帮助曼市扳平比分。随后，狼队韩国籍前锋黄喜灿门前接队友库尼亚（Cunha）无私横传，一击制胜。

全场比赛，曼市共有23次射门机会，且有八次射正，控球率更是高达69%，反倒是狼队这边，全场仅有三次射门机会，一次射正。

狼队前锋内托（Neto）赛后说：“我们对阵的是世界上最好的球队，我们也相信这可能是我们的转折点。我们在场上努力不懈，拿到了三分。”此役战罢，狼队升至积分榜第13位。

虽然吃下败仗，但曼市继续在积分榜领跑，主帅瓜迪奥拉（Guardiola）赛后坦言，球队的阵型其实挺好，“只不过在这种情况下，我们防守没有做到位。他们在一对一的对抗中击败了我们，这并不好，我们必须好好表现”。

热刺红军战 判罚引争议

在热刺与红军的强强对话，热刺前锋孙兴慜在比赛第36分钟低射先拔头筹，随后红军前锋加克波（Gakpo）禁区内转身射门将比分扳平。下半场伤停补时第六分钟，热刺的后卫波罗（Porro）横传门前，造成红军后卫马蒂普（Matip）的乌龙球，决定了比赛的结局。

热刺中场比索马（白衣）被红军中场琼斯犯规，倒地不起，后者吃到一张红牌。（路透社）

本场比赛，主裁判西蒙·胡珀（Simon Hooper）除了红牌罚下中场琼斯（Jones）无异议外，另外两个对红军的判罚引发了不小争议。他先是在比赛第34分钟以越位之名吹掉迪亚斯（Dias）的进球，随后在一分钟内两黄变一红罚下替补出场的前锋若塔（Jota）。

主裁胡珀罚下替补出场的前锋若塔（左），让原本仅剩十人作战的红军雪上加霜。（法新社）

利物浦主帅克洛普（Klopp）赛后受访时直言，自己从未见过如此不公平、如此不可理喻的比赛。

他说：“我们并没有踢（对方）球员。我们呈现出了一场超级激烈的比赛，疯狂程度不言而喻。但到头来我们什么也没得到。虽然结果已成定局，但球员们在场上的表现将永远伴随着我，我喜欢他们的态度和欲望。”