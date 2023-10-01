【亚运会】新加坡高球男团位列第五

经过四天的角逐，杭州亚运会高尔夫球项目落下帷幕，新加坡男队在团体项目以第五名完赛。廖广益和洪孙达在第四轮的40名选手中并列第12位。

泰国是本届亚运会高球项目的最大赢家，在四个项目（男女个人、男女团）的决赛中，泰国队赢得女子个人和女子团体金牌，以及男子团体银牌。

我国这次角逐男女个人和男女团体四项。随着比赛进行，许多选手陆续被淘汰，但我国的廖广益、符永恩、许登山和洪孙达都晋级到最后一轮。最终，廖广益和洪孙达并列第12，许登山和符永恩则分别排名第21和第39位。

廖广益接受《联合早报》采访时说：“有很多正面，但也有很多负面的感想。我没有达到为自己设下的目标。在比赛前，我一直努力训练，但遗憾的是，我在第二轮的糟糕表现止住了良好的势头。与世界排名最高的亚洲职业选手竞争是一段很棒的经历，我很感激能有这个机会。与团队一起努力比赛，每个人都有打出“柏蒂”（birdie，低于标准杆一杆）和“老鹰”（eagle，低于标准杆两杆），看到新加坡在排行榜上的排名上升，这是一段充满乐趣和兴奋的记忆。对我来说，这绝对是难忘的初次亚运之旅。”

同样首次参加亚运会，洪孙达获益匪浅，他相信自己拥有与强劲对手竞争的实力。他说：“感觉这周最大的收获是，我知道自己属于大舞台，能够在比赛中打出出色的数据！我的心态现在变得更好了，我不再害怕任何人或任何事，我期待接下来的挑战。”

男子个人冠军是香港的许龙一，但韩国男队的集体优势大，且排名都靠前，所以赢得了男团冠军。

女子方面，我国只有许佳惠晋级到第四轮赛事，她在20名选手中排名第18位。在女团赛中，她和爱丽莎还有陈纭萱排名第八。