【亚运会】我国皮划艇队 五赛项全进决赛

杭州亚运会皮划艇所有项目的预赛与半决赛星期天（10月1日）结束，新加坡皮划艇队表现出色，在参加的五个项目中，全数晋级决赛。

在星期六（9月30日）的首日比赛中，三次东运会金牌得主张光毅和女子组合陈洁娴／苏思颖分别在男子单人皮艇1000米及女子双人皮艇500米预赛中分列第三和第二，直接晋级决赛。

根据赛制，预赛排名前三的选手或组合将直接进入决赛，三甲不入则可通过半决赛争取最后三张决赛入场券。

张光毅在星期六与队友黄伟成在男子双人皮艇500米项目中，便是通过半决赛途径晋级决赛。他们在预赛中排名第四，但在半决赛高居榜首，因此获得了决赛权。

第三度闯亚运盼夺牌圆梦 陈洁娴：现在更了解自己更有信心

在前一天直接晋级女子双人皮艇500米决赛后，陈洁娴星期天挑战个人赛，同样以预赛第二名的成绩，直接进入决赛。

这是陈洁娴第三次参加亚运会，此前从未夺牌。她在受访时说，因为现在更了解自己，所以更有信心。

陈洁娴指出，她希望个人赛能够夺牌，因为她专攻这个项目已有很长一段时间。“我参与了两个项目，能在其中一项夺牌，就已经是梦想成真。”

洪忠义、卓伟、高德玮和张维杰也在星期天携手出战了男子四人皮艇500米赛，尽管他们在预赛中位列第四，但半决赛第二的成绩，还是让他们顺利搭上了决赛末班车。这四名选手都是第一次参加亚运会。

皮划艇的所有项目决赛都将在星期一（2日）或星期二（3日）举行。