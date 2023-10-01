【亚运会】樊振东王楚钦乒乓男双夺冠 孙颖莎女单折桂

杭州亚运会乒乓球项目星期天（10月1日）进入倒数第二个比赛日。中国队的樊振东／王楚钦4比0战胜韩国队的张禹珍／林钟勋，获得男双冠军；中国队孙颖莎4比1击败日本队早田希娜，获得女单冠军。

男双决赛第一局，双方都快速进入状态，积极调动。中国队在控制短球和线路上表现突出，线路多现刁钻的大角度，使韩国队难以有效回球，先下一城。第二局比分交替上升，中国队依然坚持控短，韩国队则尝试快速上手进入中远台相持，樊振东、张禹珍在远台拉球表现出色，王楚钦、林钟勋则精于反手。中国队抓住关键分再下一城。

第三局，韩国队变得相对沉着，不急于转攻，但这也导致了更易被中国队先上手逼至退台。在艰难情况也倾向于使用正手的张禹珍，在本局增多反手使用，失误和直接得分都较多，而林钟勋反手被中国队盯住、反攻。中国队再赢一分。

第四局，樊振东和王楚钦表现出强大个人能力，也在控制落点上更为精进，而韩国队失误增多，心态和斗志也急转直下。最终，樊振东／王楚钦以4比0战胜张禹珍／林钟勋（11比6，11比8，11比7，11比3），斩获杭州亚运会男双冠军。

女单决赛在中国队孙颖莎和日本队早田希娜之间展开。首局，孙颖莎斜线进攻早田正手位的战术坚决，发球抢攻态度积极，1比0建立领先。第二局，早田希娜快速调动发起进攻，5比0领先，同时展现质量极高的拧拉斜线至对方正手位技术。孙颖莎虽然落后，但大胆进攻，表情管理一如既往滴水不漏，一路追至9平，关键分仍然大胆前台发力，反超早田希娜，再拿一局。

第三局，早田希娜用多变的发球为计划线路做好准备，而孙颖莎积极变线反攻，两人打至10平。关键分，早田希娜坚决防守，抗住了孙颖莎的进攻，扳回一局。

之后，两人继续相互斜线攻击，但孙颖莎斜线更具穿透性，加之高质量的追身位进攻和更为全面的技术，最终以4比1取胜（11比5，11比9，10比12，11比8，11比7），拿下杭州亚运会女单冠军。