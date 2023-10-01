【亚运会】预赛总排名第一 珊蒂200米金牌在望

珊蒂在两个月前的田径亚锦赛包揽100米和200米冠军，但在杭州亚运会百米大战却只获银牌，星期一（10月2日）晚上的200米决赛，她必竭力争取金牌。

在女子100米决赛夺银后仅仅12小时，珊蒂再次站上了“大莲花”杭州奥体中心体育场的赛道，出征她的拿手项目200米。

她在星期天（10月1日）上午的女子200米预赛中跑出23秒14的全场最快成绩，毫无悬念晋级星期一（2日）晚的决赛。

这与星期五（9月29日）晚上的100米预赛的情况大不相同，因为珊蒂当时位列预赛第三，未能直接晋级决赛。

根据赛制，每组预赛排名前二及剩余选手中成绩最快的两人将获得决赛资格，所幸珊蒂是成绩最快的两名选手之一，顺利拿到决赛门票。

在200米预赛中，珊蒂不仅在其所属预赛中位列第一，综合三组预赛仍高居榜首。

另外两组预赛排名第一选手的成绩分别为23秒67和23秒74，但值得一提的是，珊蒂那场预赛是每秒两米的顺风，另外两场预赛则分别是每秒一米的逆风和无风，相信这对于珊蒂的成绩比对手快出不少，起了一定的影响。

珊蒂透露，自己在前一天比赛后因为有颁奖礼和药检，所以回到选手村已相当晚。考虑到如此短暂的休息时间，她对23秒14的成绩感到一些意外。

但她强调：“不论昨天的成绩如何，我都知道我必须重新调整，专注于今天的比赛。”

问她这么短的时间内要做出调整是否困难，她说：“我觉得还好，因为这已经是我今年的第四项大赛。我在亚锦赛经历了相同的情况，加上之前在欧洲连续征战，所以我已有心理准备。不仅是身体上的恢复，心态上也是，不论比赛结果好与坏。”

但珊蒂坦言，100米成功摘银，加上200米预赛的成绩，为她注入了强心针，但她现在只想好好休息，备战星期一晚的200米决赛。

出现在同一个项目第二组预赛的另一名我国女选手陈绪洳则以24秒84排名第四，总排名第13，无缘决赛。

首次参加亚运会的我国跨栏好手洪晨翔（左）成功晋级杭州亚运会男子110栏决赛。 （陈渊庄摄）

首战亚运 洪晨翔晋级男子110栏决赛

我国跨栏好手洪晨翔也在男子110跨栏预赛中跑出13秒90的好成绩，以预赛前三名以外两名最快选手的身份取得决赛资格。

首次参加亚运会的洪晨翔的个人最佳成绩是13秒84，那同时也是全国纪录，他的预赛成绩与全国纪录相差不远。

他在受访时表示满意自己在比赛中的执行力，但认为自己还能表现得更好。

“我觉得我还可以表现得更好，这场比赛有点早。希望到了明晚，我的身体和头脑都能完全做好准备。”

洪晨翔是新加坡田径队自1966年以来，首名派去参加亚运会的跨栏选手。

李仁创造男子200米个人最佳成绩

星期天上午参加男子200米预赛的李仁以21秒44改写个人最佳成绩，并以第16的总排名进入晚上的半决赛，但他在半决赛中跑出比预赛慢的21秒61，无缘决赛。

我国中长跑女将吴秋玲晚上也在女子1500米决赛中亮相，她以4分29秒62在17名选手中排名第12。吴秋玲还将在星期二（3日）出战女子800米项目。