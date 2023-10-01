【亚运会】我国围棋队以第六名完赛

新加坡围棋队星期天（10月1日）结束杭州亚运会之旅，他们在第六轮0比2不敌香港队，与泰国并列第六名。

一共有九队参加团体赛，经过三天共六轮的比赛后，我国取得两场胜利，最终排名第六，这也算达到他们赛前设下的目标。只有排名前四的队伍才能晋级半决赛。

不过，在最后一轮比赛不敌香港，由康占斌、柯杰晖、席钺、陈嘉成和何飞扬组成的团队感到非常失望。总教练杨晋华说：“虽然团体赛我们最终和泰国获得并列第六，但这成绩对我们来说并不是很满意，按水平应该发挥得更好些才是。

“对香港队的一战，我们赛前的预计双方水平旗鼓相当，谁都有可能获胜，关键看临场发挥。今后，碰到像香港这样势均力敌的对手时，一定要咬得很紧才行，另外要加强后半盘及读秒的练习。经过这么多天的比赛，队员们和不少世界顶尖高手对弈，让他们开阔了眼界提高了技术，比赛经验也得以提升。这是非常难得的经验。”

席钺（左）在比赛中认真思考。（陈渊庄摄）

陈嘉成也说：“虽然比赛结果有点遗憾，但我们全队都已经尽力了。获得第六也算是达成了赛前目标。可以见到许多出名的职业棋手并与他们同台较量是个不可多得的体验，也让我们认识到自己的不足。”

晋级半决赛的队伍有四队，台湾将对上中国，韩国则和日本展开较量。

智力大厦是桥牌、国际象棋、象棋和围棋的办赛场地，在这里进行的所有比赛都是闭门的，没有观众可以入场观赛，媒体也只有在比赛刚开始的前十五分钟拍照，非常严格。

星期天在智力大厦进行比赛的新加坡代表还有象棋和桥牌。刘亿豪／吴宗翰／吴兰香在象棋混合团体第五轮0比2不敌中国，无缘晋级当晚的决赛。

晋级奖牌赛的是中国、越南、台湾与香港。

桥牌方面，我国男团、女团和混团继续进行第二循环赛事。我国男团进行了四轮比赛，取得二胜二负，混团是四战全胜，女团则是一胜一负。星期一（2日）会继续进行三轮男团和混团比赛，还有两轮女团较量。