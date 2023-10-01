【亚运会】羽毛球单项开打 我队多名球员周一登场

羽毛球团体赛结束后隔天马上就进行单项赛，我国头号男女单骆建佑和杨佳敏星期一不会出场，星期二才开始征程。

新加坡队有11名球员将参加杭州亚运会羽毛球单项，首圈赛事会在星期一（10月2日）开打，不过我国只有男单、男双和混双出赛。

星期一会进行的男单和女单64强，以及男双和混双32强。我国头号男女单骆建佑和杨佳敏首圈轮空，会在32强战出场。

本届亚运会羽毛球赛事在杭州滨江区体育馆举行，团体赛结束后隔天就马上进行单项赛事。会在这一天亮相的新加坡球员是郑加恒（男单）、骆建贤／郭俊良和倪祖杰／吴忠汉（男双），以及混双组合许永凯／陈薇涵和郭俊良／黄嘉盈。

世界第83的郑加恒首圈将与来自澳门的裴梓臻（世界第468）展开对决，这是他们两人首次交手。

在男双比赛中，我国代表遇到的对手一强一弱，骆建贤／郭俊良得挑战实力不俗的韩国组合催率圭／金元昊，而倪祖杰／吴忠汉则与柬埔寨组合里格列·索／万敦·瓦争夺晋级资格。

至于混双，许永凯／陈薇涵的对手是尼泊尔组合阿查里亚／尼塔，料可顺利晋级。郭俊良／黄嘉盈的对手则是马来西亚的陈堂杰／杜依蔚。

骆建佑、杨佳敏和女双金羽佳／黄嘉盈的比赛会在星期二（10月3日）进行。骆建佑将与黄智勇展开较量，这是他们两人职业生涯的第四次交手，黄智勇在交锋记录上以2胜1负领先，后者曾在去年的伯明翰共和联邦运动会和今年的日本公开赛击败过骆建佑。

而杨佳敏届时的对手是哈萨克斯坦的卡米拉·斯马古洛娃。女双赛事又是一场新马对决，金羽佳／黄嘉盈将挑战马来西亚头号组合陈康乐／蒂娜。

时隔29年再度夺得女团冠军，韩国队球员与教练团转圈圈庆祝。（法新社）

中国团体决赛一喜一忧 韩国单项球员状态绝佳

女团和男团分别在星期天（10月1日）上午和下午进行，2022年尤伯杯冠军得主韩国女团对垒主场作战的中国女团以3比0强势胜出，赢得队史第二个亚运会女团金牌。

在韩国3比0战胜中国的比赛中，出场的三个单项球员全都2比0胜出，状态绝佳。安洗莹21比12、21比13战胜陈雨菲；李绍希／白荷娜21比18、21比14打败陈清晨／贾一凡；金佳恩则是23比21、21比17拿下何冰娇。

亚运会历史上，获得最多女团冠军的是中国队。2018年的雅加达亚运会的冠军得主是日本，后者在半决赛被中国淘汰。今年决赛，韩国赢得自1994年后的首个女团冠军。

男团方面，上届冠军中国和2022年汤姆斯杯冠军得主印度展开较量，最终3比2逆转胜出。

率先登场的石宇奇20比22、21比14、18比21不敌叻斯亚·森；男双王昶／梁伟铿15比21、18比21败给兰基雷迪／谢帝。中国0比2被逼入绝境的情况下，李诗沣力拼斯里坎特，以24比22、21比9获胜，而随后出场的刘雨辰／欧煊屹以21比6、21比15，助中国以2比2扳平大比分。

决胜局，翁泓阳对战曼朱纳特，最终21比12、21比4取胜，中国男团成功卫冕。