【亚运会】皮艇500米女双我国组合排第四 无缘奖牌

由陈洁娴和苏思颖组成的新加坡皮艇组合在星期一（10月2日）的杭州亚运会女子双人皮艇500米决赛中，划出1分54秒975的成绩，在九组选手中排名第四，与奖牌擦肩。

两人日前以第二组预赛第二名的成绩，直接晋级决赛，但在星期一的决赛却排名第四，落后中国、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，无缘奖牌。

由于陈洁娴星期二（3日）还将角逐女子单人皮艇500米决赛，因此赛后拒绝受访，只有苏思颖停下脚步。

苏思颖在受访时坦言有点遗憾，因为她们绝对有夺牌希望。

她还说：“今天的比赛条件有些艰难，因为在最后的200米好像有快艇经过，造成了一些浪，所以大家都有些挣扎。”

这是苏思颖第二次参加亚运会，但她在上届参加的是四人赛，陈洁娴并非其中一员，所以这次算是一个全新的组合。

张光毅个人双人分列第五和第六位

除了女子双人皮艇500米决赛之外，新加坡选手星期一也在男子单人皮艇1000米及男子双人皮艇500米决赛中亮相。

三次东运会金牌得主张光毅在男子单人皮艇1000米决赛中，以3分56秒235排名第五，之后他与黄伟成搭档出战男子双人皮艇500米决赛，以1分43秒141位列第六。

两人在2018年上届亚运会角逐男子双人皮艇1000米项目，并取得第四名的成绩。尽管本届亚运会两项排名第五和第六，但张光毅表示，不会对成绩感到太失望，因为他的目标是两项都能挤进前六。

黄伟成和苏思颖是夫妻，苏思颖在黄伟成的比赛前透露丈夫其实是带伤上阵。黄伟成在赛后受访时证实了伤情，并表示赛前都不敢跟张光毅说，因为害怕会影响对方。

苏英杰在上届印度尼西亚亚运会男子单人皮艇200米获得的铜牌，是新加坡皮划艇队在历届亚运会的首枚奖牌。

除了陈洁娴之外，四名新人洪忠义、卓伟、高德玮和张维杰也将在星期二出战男子四人皮艇500米决赛。