欧洲胜美国 重夺高球莱德杯冠军

（罗马综合电）两年一度的高尔夫球国际对抗赛莱德杯（Ryder Cup）星期天（10月1日）在意大利落幕，欧洲以16.5比11.5的成绩战胜美国，重新将两年前因惨败丢失的冠军夺回。

欧洲在2021年的比赛中9比19落败，吞下双方自1979年对垒以来的最大败仗。今年他们卷土重来，经过前两天的四人二球赛和四人四球赛后，以10.5比5.5领先美国，只要在最后一天的单人赛中再夺四分，就将夺冠。

单人赛让各队的12名选手展开一对一交锋，胜者得一分。英格兰好手弗利特伍德（Fleetwood）在第10场结束的比赛中战胜福勒（Fowler）后，为队伍取得了第15分，锁定胜利。双方在12场交锋中各取得五胜五败，另两场则是平局。

弗利特伍德（左）在取得胜利后，和他的球童热烈庆祝。（法新社）

唐纳德：四人二球赛开局领先是胜利关键

欧洲队长唐纳德（Donald）说：“美国今天努力反扑，对我们造成压力，我向他们致敬，但我对我们12名选手感到骄傲。”他也称队伍在星期五（9月29日）早上的四人二球赛取得4比0开局，是胜利的关键。

在最后一天比赛中取胜的欧洲头号名将、北爱尔兰的麦克罗伊（McIlroy）放眼他们能在两年后于美国举行的下一届赛事中，卫冕成功。

“过去六七年里我一直说，高尔夫球目前最大的荣誉是在客场赢得莱德杯，这正是我们在贝思佩奇（Bethpage，位于纽约的下届赛事主办地）将要做的。”