进球错判无效英超裁判公司道歉 利物浦严厉谴责不排除采取行动

（伦敦综合电）因视频助理裁判（VAR）的离谱失误，“红军”利物浦（Liverpool）上周末在英超的一个进球被判无效。英超裁判公司（PGMOL）承认错误并道歉，也撤换当值VAR裁判。利物浦严厉谴责这一错误，不排除采取适当行动。

在1比2输给托特纳姆（Tottenham）的比赛中，红军前锋迪亚斯（Diaz）在第34分钟本来为球队取得领先，但边裁举旗示意越位，裁判胡珀（Hooper）在咨询VAR后否决进球。

PGMOL赛后立刻发文，承认这是一个“严重人为失误”导致的误判。

“这是一个清楚且明显的事实错误，VAR介入后应该判进球，但没能做到。PGMOL将对造成错误的情况进行全面调查。”PGMOL首席裁判长韦伯（Webb）事后也已向利物浦致歉。

英媒：以为裁判初步决定是进球 VAR一句“检查完毕”引误会

尽管文告没有提及判错的原因，但根据英国多家媒体披露，当值VAR裁判英格兰（England）误以为胡珀的初步决定是进球，因此在检查录像后认为进球没问题，回复了一句“检查完毕”。这反而让胡珀认定迪亚斯越位的决定正确，判了进球无效。

英格兰和助理VAR裁判库克（Cook）在事发后已被撤换。前者本来是星期天（10月1日）诺丁汉森林（Nottingham Forest）1比1踢和布伦特福德（Brentford）比赛的第四裁判；后者则是富勒姆（Fulham）对切尔西（Chelsea）的边裁。

利物浦星期天也发出措辞严厉的文告，批评比赛规则没有得到正确应用，破坏了体育的诚信。

“不能令人满意的是，（裁判）没有给予足够的时间作出正确决定，随后也没有进行干预。如此失误被归类为‘重大人为失误’，也是不可接受的。任何及所有结果都应经审查并在完全公开透明的情况下做出。

“在这同时，有鉴于重视和解决这件事的必要性，我们将探讨各种可行的选项。”红军没有说明他们会怎么做，但比赛已结束，这一成绩基本无法改变。