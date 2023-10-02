【亚运会】中国田径选手用金牌报答过世恩师

（杭州综合电）中国短跑女将林雨薇星期日（10月1日）晚在杭州亚运会女子100米栏决赛中，以12秒74的成绩夺冠，赛后泪洒赛场，透露自己完成了对恩师的承诺。

2022年底，林雨薇的教练刘朝旭因病离世，这个突如其来的变故给林雨薇造成了巨大的打击。

她说：“这一年确实发生了很多事。我们积极调整了自己的心态，重新投入到训练，也有过无数次想要放弃的念头。但想到那个人对我们的希望，我们还在坚持。今天，我也完成了对他的承诺。”

这项比赛，来自印度的乔蒂·亚拉吉以12秒91的成绩摘银，日本选手田中佑美以13秒04的成绩收获铜牌。来自中国的夺冠热门选手吴艳妮因抢跑被取消资格。

100米冠军葛曼棋：相信师傅也看到了

与此同时，刘朝旭教练的另一名弟子葛曼棋同样在星期六（9月30日）晚举行的女子100米决赛中赢得金牌，成绩为11秒23。我国选手珊蒂以0.04秒的微弱差距收获银牌，来自巴林的哈贾尔以11秒35摘铜。

葛曼棋赛后说：“30米过后抬头，就基本看不见人了，我就是按照自己的节奏去跑。我知道二道有一个非常强劲的对手，如果很在意的话，就会把自己的节奏打乱。”

葛曼棋说的对手就是珊蒂。在今年的亚锦赛上，珊蒂以11秒20的个人最好成绩击败葛曼棋，夺得冠军。

中国选手葛曼棋（7号）在女子100米决赛后与我国选手珊蒂（右一）拥抱庆祝。（江文耀摄）

葛曼棋在获胜后悼念自己的恩师刘朝旭，她表示，这一年是人生最艰难的时刻，没想到有这么多坎坷。她说：“（拿到金牌）对我的师傅也有个交代，我相信他也看到了。”