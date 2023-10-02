踢拳道世界杯 我国选手叶彦彤收获两金两银

由世界踢拳道组织协会（WAKO）举办的意大利自由搏击WAKO世界杯2023于10月1日在意大利城市耶索洛落幕，我国选手叶彦彤收获两金两银。

为期五天的赛事共吸引超过1000名来自世界各地的踢拳道选手参赛。

现年33岁的叶彦彤在成年组别女子创意套拳（Creative Form）和音乐套拳（Musical Form）项目中摘金，并同时在创意武器套拳（Creative Form Weapon）和音乐武器套拳（Musical Form Weapon）项目中摘银。

此外，另一名代表我国出战的18岁小将许铭峻在少年组别收获男子63公斤级踢拳道（轻量级）铜牌。

叶彦彤说：“为新加坡赢得首枚金牌，尤其是在WAKO世界杯上，是梦想成真。我激动得说不出话来。我真的很感激能有机会来到这里参加比赛。我很荣幸在这段旅程中有很棒的人支持我，我的教练、家人和朋友。没有他们，这一切都不可能实现，我永远感激他们。他们的信仰给了我追求梦想的力量。”

教练布莱恩：叶彦彤是目前亚洲最好选手

叶彦彤的教练布莱恩也表示，凭借自己从事这个行业30多年的经验来看，叶彦彤是目前亚洲最好的选手。“她的技巧犀利，竞技状态良好。我这么说不是因为我是她的教练，而是从一个拥有多年赛事经验的角度出发。她肯定还有进步的空间，所以我希望她在来临的世界锦标赛上发挥出最好的自己。”

接下来，叶彦彤将稍作休整，准备11月17日至26日在葡萄牙举行的踢拳道世锦赛。