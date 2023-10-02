【亚运会】西亚开出乒乓花朵 伊朗军团闪耀杭州

在单届亚运会乒乓球项目赢得两枚铜牌，对西亚国家伊朗来说，这是有史以来最好成绩，也让世界看到了伊朗乒乓球的拼搏与韧劲，用实力证明过去的成功不是偶然。

在杭州亚运会之前，伊朗曾三次拿过亚运会乒乓球奖牌，且都是铜牌。三次分别是1958年男团、1966年男单以及2018年男单。

五年前在雅加达亚运会一路过关斩将获得铜牌的诺沙迪·阿拉米扬，今年携手队友尼玛·阿拉米安和赛义德阿米尔·侯赛因·霍达埃，先是以3比2战胜日本获得男团铜牌，再与弟弟阿拉米安斩获男双铜牌。

算上教练贾米勒，四人军团能带着两枚铜牌凯旋，绝不是因为运气。31岁的阿拉米扬说：“2018年夺得单打铜牌后，我比之前还要更努力，我证明了自己能夺牌不是因为运气。我们给了自己很多压力，在训练中更加努力。这不是运气，而是训练，训练，再训练得到的成果。”

阿拉米扬的左手之前患上神经疾病，无法进行正手击球。为延续职业生涯，他做了许多努力，比如在比赛中换手执拍，惯用手有着独特的“反手”也成了他的武器。

阿拉米安（左起）、霍达埃和阿拉米扬时隔65年，再次为伊朗夺得亚运会男团铜牌。（路透社）

许多人没想到看似乒乓球荒漠的西亚国家伊朗，在今年的亚运会居然能夺得两枚奖牌。他们在其他体育项目也有出色表现，比如击剑。今年，他们的剑手在男子佩剑个人和团体赛也带回了两枚铜牌。

阿拉米扬继续说：“体育和政治不一样，我们伊朗人非常善良。比赛结束后我们向中国球迷表达感谢，我们证明了在亚运会很多项目上，伊朗都能有一席之地。”

教练贾米勒说，在团体赛爆冷打败日本这场战役改变了球员的心态，也提升了自信。“自信是很重要的，我们有梦想要拿奖牌，我们谈过这个话题，我们最终实现了这个梦。当你重复取得某个成就，这就不是偶然，而是有计划的。”

他还说，培养一名运动员是一项长期投资。“培养一名乒乓球运动员是很艰难的，这是一个漫长的过程，你必须要有耐性，必须要去愿意进行这个过程。这段过程可能很长，也许是15年或20年，所以你必须要有耐心。”