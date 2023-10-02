【亚运会】我国桥牌锁定两面铜牌 射箭止步16强

我国桥牌队伍星期一（10月2日）从杭州亚运会赛场传回捷报，尽管女队不敌泰国，但依旧在八支队伍中以第四名的成绩晋级半决赛；混合团体赛则战胜了印度，在11支队伍中排名第三，同样顺利晋级半决赛。这也意味着我国桥牌队将至少锁定两面铜牌。

两支队伍都将在星期二（3日）迎来东道主中国的挑战。

我国射箭队全军覆没 选手虽败犹荣

射箭赛事方面，我国队伍以三个16强战绩结束本届亚运会之旅。尽管输了比赛，但我国选手可说是虽败犹荣。

射箭项目星期一进行了多项淘汰赛，在复合弓女子个人16强中，我国女将罗梓嘉143比145败给哈萨克斯坦选手阿德尔·热克森比诺娃，无缘晋级。团体赛方面，我国复合弓男子团体在16强赛以219比235不敌印度止步；复合弓混合团体也以151比158败给马来西亚，无缘闯入复赛。

而止步16强则成为我国射箭队在本届亚运会中取得的最好成绩。

我国弓箭手罗梓嘉（红衣）在场上竞技，她对个人在本届赛事中的表现感到满意。（新加坡体育理事会）

罗梓嘉赛后说：“我总是为没能为新加坡带回奖牌感到失望。不过我也为马来西亚感到高兴，因为我知道他们也很努力。我和我的搭档已经尽了最大的努力，我为他感到骄傲。”

罗梓嘉也补充：“虽然我不能代表整个团队发言，但就我个人而言，我对自己在赛场上的表现感到满意，因为看得出我在朝着正确的方向发展。”

其他选手方面，我国另一女将王雪俐在女子个人32强以137比147败给印度尼西亚选手拉迪·齐利扎蒂·法德利。我国选手李忠喜在复合弓男子个人赛以137比149不敌哈萨克斯坦选手安德烈·秋琼，另一名选手温廷恩也以145比146输给马来西亚选手朱韦迪，双双止步男子组32强。

新加坡射箭协会会长黄良萍受访时说：“我们的弓箭手表现出了顽强的斗志，尽管比赛过程非常艰苦，但他们从未放弃，继续发挥出最好的水平。”

我国男子水球惨败日本

其他赛事方面，我国男子水球队在小组赛中5比28惨败日本，接下来将在星期二挑战香港。

我国跳水女将陈奕萱在女子一米跳板取得213.30分的成绩，无缘奖牌。（新加坡体育理事会）

我国跳水女将陈奕萱在女子1米跳板取得213.30分的成绩，排名第九，无缘奖牌。另一名跳水选手冯琪茵因伤退赛。谭柏伦则在男子1米跳板取得286.75分，排名第七，无缘奖牌。