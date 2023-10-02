【亚运会】我国羽毛球三队晋级 混双一喜一忧

杭州亚运会羽毛球单项星期一开打，在男单、男双和混双赛事中，我国羽队有两队落败，另外三队则如愿晋级。

新加坡羽毛球女队星期天（10月1日）才抵达杭州，我国两对混双组合只有一对晋级下一圈。双线作战的黄嘉盈与郭俊良0比2不敌世界第九的马来西亚组合，而陈薇涵则搭档丈夫许永凯以2比0胜出，获得16强资格。

亚运会羽毛球单项赛首日在星期一（2日）进行，地点是滨江体育馆。世界排名第90的郭俊良／黄嘉盈首圈硬碰世界第九的陈堂杰／杜依蔚，最终17比21、13比21败下阵来，无缘晋级16强。

郭俊良和黄嘉盈的主攻项目分别是男双和女双，不过他们还挺满意自己当天在混双的表现。

郭俊良告诉《联合早报》：“和世界前十的对手较量，我觉得我们做得很好，对我们来说是个很棒的经验，尤其是我们两人没有太专注在混双项目。一开始有很好的开局，表现很稳定，但后面我犯下了许多简单失误，破坏了我们的节奏。”

郭俊良休息不到四个小时后就与队友骆建贤参加男双赛，他们的对手是世界第15的韩国组合崔率圭／金元昊，最终以14比21、16比21落败。

一日双赛，郭俊良不会为了比赛特别保留体力，“每一场比赛我都会倾尽全力，不管是不是觉得累。”

黄嘉盈星期二（3日）将与金羽佳角逐女双，对于在比赛首日能与郭俊良参加混双赛，她表示届时能适应得比较快。

她说：“我们来到杭州没有时间去适应主要场地，现在我知道风是哪个方向，球是怎样的，明天（星期二）的比赛会适应得比较快。”

新加坡头号混双组合许永凯（左）和陈薇涵不到20分钟就结束战斗。（新加坡体育理事会提供）

在另一场混双赛事中，世界第29的我国组合许永凯／陈薇涵用时不到20分钟，便以21比4、21比3横扫尼泊尔组合阿查里亚／尼塔，晋级16强，下一圈将挑战实力不俗的香港组合邓俊文／谢影雪（世界第20）。

许永凯：希望可以爆冷获胜

许永凯说：“也没有很好完成热身，因为回拍次数不多，但可以算很好的适应场地，毕竟这是我们的第一场比赛。”

虽然许永凯比女队还要早几天抵达，但他并没有在男团比赛中出场，只有训练时在主赛场练习过。

对于来临与对手的较量，许永凯／陈薇涵对香港组合的交手记录是零胜一负。许永凯说：“没赢过他们，我们会全力以赴，不去想输赢。尽量让自己放松，争取每一分，希望可以爆冷。”

当天获胜的新加坡球员还有男单郑加恒和男双倪祖杰／吴忠汉。郑加恒以21比9、21比13打败澳门的裴梓臻，将在32强迎战马尔代夫选手尼巴勒。

倪祖杰／吴忠汉则以21比11、21比11击败柬埔寨组合里格列·索／万敦·瓦，闯入16强，下一场对手是尼泊尔组合阿查里亚／卡图瓦尔。

本届亚运会签表十分有趣，有些是弱队与弱队的较量，比如尼泊尔球员首圈对垒马尔代夫球员，但有些却是强者之间的对抗，比如马来西亚好手李梓嘉就得和香港的伍家朗争夺次圈资格，经过一番激战后，李梓嘉以2比1逆转胜出，杀入男单32强。

星期二将进行男单、女单和女双比赛，我国羽将骆建佑对垒马来西亚的黄智勇，杨佳敏迎战哈萨克斯坦的卡米拉·斯马古洛娃，金羽佳／黄嘉盈的对手则是马来西亚头号组合陈康乐／蒂娜。