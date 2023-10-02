【亚运会】乒乓球赛事收官 中国队王楚钦揽全项四冠

杭州亚运会乒乓球赛事于星期一（10月2日）收官，中国球员王楚钦在男单决赛中以4比3险胜队友樊振东，斩获男单冠军；韩国女双组合田志希／申裕斌4比1胜朝鲜队的嵯水影／朴水镜，获得女双冠军。

男单决赛，王楚钦和樊振东两人从首局就打开局面，樊振东多给出大角度发球和反手拧拉，而王楚钦则相应反击，樊振东拿下关键分，1比0领先。第二局，王楚钦相持稳定、多突然变线，樊振东一路追至10平后，王楚钦抓住机会扳回一局。

第三局，两人全台大角度相持，后半程王楚钦掌握落点控制，12比10反超大比分。随后三局，两人继续高质量输出，王楚钦多把控中路，而樊振东多斜线，酣战至3比3平。

中国球员樊振东获得杭州亚运会乒乓球男单亚军。（路透社）

至此时，两人都已打得汗流浃背，换过比赛服。决胜局，双方展现出极高的全面技术，比分交替领先，王楚钦11比8拿下，最终以4比3战胜樊振东（10比12，12比10，13比11，7比11，11比4，7比11，11比8），拿下杭州亚运会男单冠军，成为本届亚运会唯一全项四冠王。

田志希申裕斌夺女双冠军

稍早前进行的女双决赛对阵双方来自朝鲜半岛，看台也相当有意思，朝鲜队和韩国队上下相邻就坐。开局起，双方都积极调动，申裕斌多前站位、封近网，田志希多在远台抢救偏球，两人率先拿下前两局。

韩国女双组合田志希／申裕斌在女双决赛中，4比1击败朝鲜队的嵯水影／朴水镜，获得女双冠军。（法新社）

第三局，朝鲜加强跑位和前三板提速，扳回一局。之后，韩国继续多变线，加上更盛气势，最终4比1取胜（11比6，11比4，10比12，12比10，11比3），称霸女双。

至此，杭州亚运会长达11天的乒乓球项目收官。比起上届雅加达亚运会，本届增加了男女双打，共七个项目。和上届相比，本届中国队仍是金牌大户，夺得七金中的六金。