【亚运会】不畏压力200米夺冠 珊蒂让小红点沸腾

珊蒂做到了！为新加坡在杭州亚运会摘下女子200米金牌，让我国国歌“前进吧！新加坡”第三次在杭州奏响。

在日前的女子100米收获银牌之后，珊蒂在200米的表现备受关注，她不负众望，在星期一（10月2日）晚上于“大莲花”杭州奥体中心体育场举行的女子200米决赛中技压群芳，以23秒03率先冲线，夺下金牌。

从第五道出发的珊蒂起跑时就一马当先，过了弯道后逐渐拉开距离，最终以0.25秒相当显著的优势夺冠。银牌和铜牌分别由中国选手李玉婷（23秒28）和来自巴林的上届冠军埃迪迪翁（23秒48）夺得。

珊蒂在前一天的预赛已充分发挥出她在这个项目的优势，在22名选手中名列前茅。

上一名在亚运会上夺得金牌的新加坡田径运动员是徐瑞莉，她在1974年的德黑兰亚运会女子400米项目中勇夺金牌，并打破大会纪录。（取自互联网）

田径队历届亚运会第三金

顶着今年7月亚洲田径锦标赛女子短跑双冠王的光环，珊蒂自然是本届亚运会的焦点，大家的最大期待是她能从杭州带回两枚金牌。

尽管她在星期六（9月30日）的100米“女飞人”大战中不敌中国选手葛曼棋，拿下银牌，但还是为新加坡田径队打破了长达49年的亚运会奖牌荒。

上一名在亚运会上夺得金牌的新加坡田径运动员是徐瑞莉，她在1974年的德黑兰亚运会女子400米项目中勇夺金牌，并打破大会纪录。

珊蒂的这枚金牌是新加坡田径队从历届亚运会带回的仅仅第三枚金牌，首金由已故男子跨栏好手黄两正于1951年夺得。

珊蒂在夺冠后掩面哭泣。（陈渊庄摄）

珊蒂：本季最后一战 一定让它“算数”

珊蒂在率先冲线后，完全止不住泪水。她在受访时哽咽说：“这真的是一个疯狂的赛季，我夺冠后立刻就哭了，这对我来说真的意义重大。我很难形容我的心情，就是太开心了，要感谢的人很多。不论我经历多少挫折，我都坚持下去，因为这是我喜欢做的事，希望有朝一日能来到像现在的位置，但能够真实的来到这个位置，我真的意想不到。我在比赛前就一直告诉自己，我一定要全力以赴，因为这是我本赛季的最后一场比赛了，一定要让它‘算数’。”

珊蒂的母亲赛后给予爱女大大的拥抱，父亲也在受访时表示既激动又骄傲。（陈渊庄摄）

珊蒂父亲：又骄傲又激动

珊蒂的父母和男友都在看台上见证了她的高光时刻。她的父亲佩雷拉在受访时说：“我们感到非常骄傲，也非常激动。”

珊蒂的母亲吉特则说：“外界对她有很大的期望，我都为她紧张，但她真的变成熟了许多，而且越来越自信了。”

珊蒂男友陈宗洋（田径队前国手）特意请假来杭州，为女友加油打气。 （陈渊庄摄）

尚达曼总统李总理发文祝贺

珊蒂勇夺200米短跑金牌后，尚达曼总统和李显龙总理先后在脸书上贴文祝贺。

尚达曼总统指出，珊蒂夺金堪称“史诗”级别，这不只是新加坡50年来在亚运会田径项目中再度夺取金牌，更是短跑项目中的首金。

他也说，珊蒂面对比过去更激烈的竞争，对手来自更大的国家，但她彰显了新加坡凭借个人勇气与决心、一流教练的指导、国家机构坚强且耐心的支持，以及国人的喝彩，所能取得的成就。

李显龙总理说，尽管竞争激烈，我国健儿仍竭尽全力。“我们都为你们感到自豪。已经完成比赛的运动员，感谢你们的牺牲与努力。至于还在参赛的，继续加油，我们在背后支持你们！”

亚运会还有不到一周的时间就会闭幕，李总理也吁请人们在接下来的日子里，继续为运动员加油打气。