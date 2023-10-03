【亚运会】跑遍半个地球 珊蒂：真是个疯狂赛季

半年来跑遍半个地球就为这一刻，珊蒂在杭州亚运会女子200米决赛中顺利登顶。

我国短跑女王珊蒂以最完美的姿态，结束她口中的“疯狂赛季”。

她在星期一（10月2日）晚上举行的杭州亚运会女子200米决赛中，以23秒03率先冲线，夺下新加坡田径队久违的亚运会金牌。上一次我国夺得亚运会田径金牌是在1974年的德黑兰亚运会。珊蒂的这枚金牌也是新加坡田径队从历届亚运会带回的仅仅第三枚金牌。

珊蒂在颁奖礼上再次忍不住留下了喜悦的泪水。（陈渊庄摄）

珊蒂为征服亚洲 半年跑遍半个地球

珊蒂在夺冠后欢笑与泪水交织，欢笑是因为她没有辜负自己、爱她的人和所有新加坡人的期望，顺利完成了本赛季最重要的任务，即在亚运会女子200米赛中夺冠。泪水则是激动，因为她一整年的努力与牺牲都没有白费。

为了征服亚洲，珊蒂从今年3月开始就马不停蹄地征战与训练，从澳大利亚、新西兰、柬埔寨、曼谷再到欧洲各国，几乎跑遍了半个地球，但回头看，这一切都是值得的。

不到一年内六次打破100米全国纪录，四次打破200米全国纪录，东运会与田径亚锦赛抱走短跑双金，现在又在杭州亚运会上分别夺得200米金牌和100米银牌，这些壮举让珊蒂教练库尼亚不止一次承认，很骄傲拥有这么一名弟子，相信许多原本不关注体育的新加坡人，也都因为她的不断突破而开始追踪她的每一步。

珊蒂的这枚金牌是新加坡在本届亚运会获得的第三枚金牌。此前的两枚金牌皆来自帆船队，帆板天才小将墨士廉和卢军汉分别在男子水翼风筝板及男子标准激光型帆船（ILCA 7）项目中称王。

男子4X100米接力队闯入决赛

新加坡男子接力队（前排）星期一上午闯入了4X100米决赛。（路透社）

在同一晚亮相的新加坡田径选手，还有男子跨栏好手洪晨翔和撑杆跳女将杨冰洁。

洪晨翔在星期天（1日）上午的男子110跨栏预赛中跑出13秒90的好成绩，以预赛前三名以外两名最快选手的身份取得决赛资格。

尽管他在决赛中将成绩稍稍提升了0.01秒，但其他选手的进步更大，他最终排在八名决赛选手中的最后。

女子撑杆跳项目则因为参赛人数不多而直接进行决赛，我国妈妈级选手杨冰洁（41岁）试跳3米40一次成功，创造了个人赛季最佳成绩，但之后三次试跳3米60都失败，最终在11名选手中排名第10。

杨冰洁是新加坡女子撑杆跳的全国纪录保持者，也是珊蒂于今年7月的田径亚锦赛当“双冠王”前，上一名在亚锦赛中夺牌的新加坡田径运动员；她在2007年亚锦赛女子撑杆跳项目中摘银。

在上午进行的男子4X100米接力预赛中，日前刚打破尘封22年男子百米全国纪录的马克·路易斯和队友李仁、蔡韩伟及郭俊杰在第二组预赛中跑出39秒70的成绩，排名第三，直接晋级星期二（3日）晚上举行的决赛。

我国跳高男将甘凯恩则在预赛中跳出2米15的个人赛季最佳成绩，在17名选手中排名第七。男子跳高决赛将在星期三（4日）晚上举行。