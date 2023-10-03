詹皇为巴黎奥运招兵买马 杜兰特柯里等球星有意联手

（纽约综合电）美国职业篮球联赛（NBA）的杜兰特（Durant）、詹姆斯（LeBron James）、柯里（Curry）等一众球星表示，有兴趣代表美国队出征巴黎奥运会。

美国男子篮球队将在明年的巴黎奥运会争取五连冠，菲尼克斯太阳球星杜兰特将争取成为历来第一名赢得四枚奥运金牌的美国篮球员。他星期一（10月2日）在球队媒体日接受采访时说：“我将参加明年的奥运会。”

为洛杉矶湖人效力的NBA历史得分王詹姆斯曾在2008年和2012年夺下奥运金牌，他在媒体日受访时低调回应：“是的，我是有兴趣。我们到时候再看。”

尽管如此，联盟其他球星透露，这名39岁的NBA四届冠军正在幕后为巴黎奥运篮球队大力招兵买马。洛杉矶快艇的乔治（George）说：“我当然想（参加奥运）。我知道勒布朗（詹姆斯）正在努力罗致一支顶级球队，但我的首要考量还是完成赛季后的身体状况。”

詹姆斯接受ESPN采访时坦诚，正在和一些球员就出征巴黎奥运之事沟通，他的湖人队友戴维斯（Davis）则已经拍板决定，“如果他们问我，我一定加入（球队）。”

金州勇士当家球星柯里赢得四次NBA冠军，也是历史三分王，却还未赢得奥运金牌。他表示，希望有机会完成金牌心愿，“我和一些人谈论了这个机会，如果一切保持不变，我肯定想参加比赛。这是我还没有做过的一件事。”

其他在媒体日表示有意代表美国队的球星包括阿德巴约（Adebayo）、德罗赞（DeRozan）、比尔（Beal）、布克（Booker）、布朗（Brown）、米切尔（Mitchell）、米德尔顿（Middleton）与伦纳德（Leonard）。