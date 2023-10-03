艾纳斯逆转战胜伊提洛尔 帅罗攻进个人亚冠首球

（利雅得路透电）葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）进球，协助艾纳斯（Al-Nassr）在亚洲冠军联赛中主场3比1逆转战胜塔吉克斯坦联赛冠军伊提洛尔（Istiklol），取得亚冠两连胜。

亚冠E组第二轮星期二（10月3日）凌晨在沙特国王大学体育场展开角逐，艾纳斯此役占据场上主动，但不仅长时间无法打破僵局，还在第44分钟率先失球。

艾纳斯巴西籍中场塔利斯卡（Talisca）后场接球被抢断，伊提洛尔前锋贝加诺维奇（Beganovic）直传，前锋塞拜（Sebai）捅射破门，伊提洛尔带着1比0的优势进入下半场。

易边再战，艾纳斯前锋嘎利布（Ghareeb）在比赛第66分钟送出直传，帅罗小角度挑射扳平比分。这也是帅罗亚冠生涯首球。随后，塔利斯卡五分钟内梅开二度，帮助艾纳斯主场实现逆转，取得各项赛事的十连胜。

本场比赛，艾纳斯共有27脚射门机会，其中10次射正，控球率更是高达81%；伊提洛尔全场则只有五脚射门机会，三次射正。

赛后，帅罗也在社交媒体发文，庆祝自己的亚冠首球，他上传了自己在比赛中的照片，并配文写道：“队内的每个人都表现出色！很高兴攻入我的第一个亚冠联赛进球，我们将持续获胜！”

在积分榜方面，艾纳斯两连胜积六分在小组领跑。