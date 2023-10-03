走出进球荒 蓝军两球拿下富勒姆

（伦敦综合电）斥巨资打造的“蓝军”切尔西（Chelsea）终于在本地时间星期二（10月3日）凌晨对垒富勒姆（Fulham）的英格兰超级联赛取得进球，以2比0击败这支伦敦邻居球队，取得近四场联赛的首场胜利，升上积分榜第11的位置。

在此前的三场联赛中，蓝军陷入了进球荒，颗粒未收，先后败给阿斯顿维拉（Aston Villa）与诺丁汉森林（Nottingham Forest），0比0踢和伯恩茅斯（Bournemouth）。

本赛季，蓝军在进攻端陷入了困境，除了之前的三场比赛进球连续挂零外，本赛季前六场联赛（不包括对富勒姆比赛）也只取得五个进球，严重影响球队的战绩。

在客场对阵富勒姆的比赛，蓝军的进攻线终于取得了突破，上半场短短两分钟内连陷对手两城，锁定胜局。边翼穆德里克（Mudryk）在第18分钟突破僵局，这也是他加盟球队九个月以来的首个进球。布罗亚（Broja）在一分钟后锦上添花，这是布罗亚去年底膝盖受伤后，首次为蓝军首发上阵。

布罗亚赛后说：“这感觉很不可思议，已经很久没有这样的感觉了。整个团队结合在一起，这不是一朝一夕能做到的。这样的时刻对于继续推动球队前进是很重要的。”

蓝军主帅：看到球队积极与自信一面

因为球队之前的战绩不理想，蓝军主帅波凯蒂诺（Pochettino）此前面对了很大压力，不过这名阿根廷籍主帅称，从这场比赛看到了球队积极的一面。

他说：“表现非常棒，有许多积极的东西。我们得继续努力，继续相信自己。

“今天球队有了自信，最终取得了我们想要的成绩。现在我们得在进攻时表现得更狠，继续寻找更好的解决方案。”

与此同时，富勒姆主帅马尔科·席尔瓦（Marco Silva）则称是球队让对手取得了轻松的进球，铸下败局。

他说：“这让我们陷入了困境，同时让切尔西处于更好的境地。”