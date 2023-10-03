【亚运会】四战亚运终夺牌 陈洁娴摘银为皮艇队掀历史新篇章

我国皮艇女将陈洁娴四战亚运会，终于登上领奖台，为新加坡皮划艇队贡献亚运会首枚银牌。

我国四次东运会皮艇金牌姑娘陈洁娴四战亚运会终圆梦，在杭州亚运会登上领奖台，以一枚银牌为新加坡皮划艇队掀开历史新篇章。

苏英杰在上届亚运会男子单人皮艇200米所赢得的铜牌，是新加坡皮划艇队历来在亚运会上夺得的首枚奖牌。

陈洁娴在星期二（10月3日）于距离杭州市约一小时的富阳水上运动中心，角逐女子单人皮艇500米决赛。她一开始就全力冲刺，在首300米一直处于领先位置，但逐渐被中国女将李冬崟超越，抢走金牌。陈洁娴最终以2分00秒074摘下银牌，创造新加坡皮划艇队在亚运会的最佳成绩。

值得一提的是，从2010年的第七名、2014年的第六名和第七名，2018年的第四名和第五名，到现在的第二名，陈洁娴这些年来在亚运会的排名稳步上升。

31岁的陈洁娴是现新加坡皮划艇队最资深的女将，也是队中唯一的新加坡体育奖学金得主，常年在澳大利亚训练。

多年来的努力与牺牲现在终于换来回报，陈洁娴在领奖台上忍不住多次拭泪，但在受访时露出了灿烂的笑容。

陈洁娴以第二名结束女子单人皮艇500米决赛后，松了一口气。（陈渊庄摄）

陈洁娴：我要挑战中国队 让她们知道我的存在

陈洁娴在星期二决赛的开赛阶段速度极快，她说：“我一般都是开赛阶段较快，所以我们的战略就是一开始就全力冲刺，把大家吓出一身冷汗。”她也透露自己在本届亚运会的目标是挑战中国队。

她说：“我要挑战中国，因为他们太强大了，在亚洲占据统治性的地位。我想吓一吓她们，让她们知道我的存在，我想我做到了。”

为接送女儿训练 慈父改当德士司机

陈洁娴在领奖后，第一时间拥抱家人和前来观战的好友。

陈洁娴有两个姐姐和一个妹妹，四姐妹都是皮艇爱好者，但其他三人都已从国家队退役，只有陈洁娴还在坚持。

为了接送爱女们训练，原本在教会担任行政人员的陈洁娴父亲陈锦华（70岁）20年前毅然改当德士司机。问他看到爱女登上领奖台的那一刻有何感受，他说：“我很骄傲有这么一个努力且专注的女儿。”

陈洁娴的母亲张燕玲（68岁）说：“我想作为家长的，我们只想她们做自己擅长和热爱的东西，因为如果没有热情，你无法取得多大的成就。”

陈洁娴在领奖台上喜极而泣。（陈渊庄摄）

超爱吃辣却为亚运会戒辣近两年

前战友佘素珊（33岁）心疼地说：“陈洁娴这两年真的牺牲很多，不只得经常出国训练，平时最爱吃辣的她，近两年也完全不碰辛辣食物。”

陈洁娴接下来的任务是争取巴黎奥运会资格。她的教练李伟良（38岁）说，明年4月在东京举行的奥运会资格赛是陈洁娴争取搭上巴黎奥运末班车的机会，她必须排名前二才能获得入场券。

新加坡皮划艇队在本届亚运会闯进五项决赛，陈洁娴除了在500米单人赛摘银之外，也和苏思颖在500米双人赛中排名第四。

资深男将张光毅参加两个项目，在单人皮艇1000米位列第五，与黄伟成搭档角逐双人皮艇500米排名第六。

由四名新人洪忠义、卓伟、高德玮和张维杰组成的队伍，在男子四人皮艇500米决赛的九组选手中排名第八。

四人受访时异口同声地说，陈洁娴的亚运会银牌让他们深受激励，并大赞师姐平时亲和有活力，但训练时非常专注，是一名非常认真的运动员。