【亚运会】10米跳台巅峰对决 全红婵以2.55分优势胜出

中国跳水选手全红婵在星期二（10月3日）杭州亚运会跳水女子10米跳台决赛中，以438.20分获得金牌，她的队友王宗源在男子3米板决赛中夺冠。

女子10米跳台决赛，上演了东京奥运会冠军全红婵和她的队友世锦赛三连冠陈芋汐的巅峰对决。两人动作难度几乎一致，五跳难度加起来，陈芋汐高0.1分。决赛两跳之后，全红婵第一，领先第二名的陈芋汐22分。

第三和第四跳，陈芋汐连续发挥出色，分别得到95.70分和94.05分，总分反超全红婵5.45分。最后一跳，全红婵跳出94.40分，以总分438.20夺得冠军，陈芋汐以2.55分之差收获银牌。成绩确定后，18岁的陈芋汐抱起了17岁的全红婵，场面温馨可爱。马来西亚老将潘德莱拉以280.50分名列第三。

全红婵和陈芋汐刚刚在上周六（9月30日），收获了亚运会女子双人10米跳台金牌。

在跳水男子3米板决赛中，中国队的王宗源、郑九源分别以542.30分和508.55分，获得冠亚军，韩国的李在炅以426.20分位列第三。

我国选手谭柏伦获男子3米板第九

我国选手谭柏伦在稍早的3米板预赛中，以总成绩287分在全部17名参赛选手中排名第12，抓住了最后一个晋级决赛名额。

决赛中，谭柏伦的前三跳难度较低，后三跳稍高。前两跳后，谭柏伦以132.60分排名第七。第三至第五跳，他发挥不及之前。在第六跳中，如预赛一样，他选择了自己最拿手的3.4难度向前翻腾两周半曲体，得分74.80，本跳排名第三，总分330.40分，排名第九。决赛中，他虽然仍有退板、打板的问题，但整体比预赛发挥已有明显进步。