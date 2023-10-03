【亚运会】我国桥牌半程落后中国 男子水球扳回一城

杭州亚运会桥牌男子团体、女子团体及混合团体星期二（10月3日）在杭州棋院（智力大厦）棋类馆进入半决赛阶段，我国女子团体及混合团体与中国队相遇，三节过后女队大比分落后，混合团体仍存一线生机。

桥牌半决赛阶段共进行六节比赛，分两天进行。在星期二进行的前三节比赛中，我国女子团体先后以25比43、17比34和0比45不敌中国，而混合团体则是以39比45和2比46输给中国两节，第三节比赛以49比45扳回一城。

加上循环赛中取得的带分，我国女子团体在赛程过半后以总比分50.1比122落后，混合团体则是以106.77比136落后。

女子团体成员王靖雯赛后受访时说：“今天有点不幸，我们的一些决策适得其反。但我们会像在循环赛中做的那样，继续战斗下去。”

混合团体成员卢晋洲说：“我们没有取得一个好的开始，但比分仍然很接近，我们将保持专注，尽我们最大的努力。”

双方将在星期三进行另外三节比赛的争夺。根据赛事规则，六节比赛过后，得分更高者将晋级决赛，得分较低者将直接获得铜牌。

男子水球力克香港

其他赛事方面，稍早前败给日本的我国男子水球队，在星期二的小组赛中以11比8力克香港，扳回一城。他们将在星期三对垒小组赛中的最后一个对手哈萨克斯坦。

我国象棋女将陈茗芳在女子个人赛中首轮轮空，吴兰香则是以2比0轻取泰国选手素丽达，两人将在第二轮赛事中展开内斗。男子组方面，我国选手吴宗翰首轮0比2不敌越南的阮成保，刘亿豪2比0战胜柬埔寨的黄长丰。接下来，两人将在第二轮赛事中分别对垒中国选手郑惟桐和香港选手郑彦隆。