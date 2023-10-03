【亚运会】杨佳敏郑加恒携手晋级 骆建佑状态不佳止步32强

我国头号男单骆建佑在星期二比赛中不敌马来西亚球员黄智勇，止步32强。他赛后受访时坦言状态不佳，和自己理想中的表现差很远。

新加坡羽毛球男女单打球员郑加恒和杨佳敏在星期二（10月3日）各自横扫对手，闯进杭州亚运会单打16强。我国头号男单骆建佑状态不佳，不敌马来西亚的黄智勇。

亚运会签表和一般巡回赛不太一样，有些球员的对手实力较弱，有些就得在开始阶段碰上实力不俗的球员。

骆建佑和郑加恒齐亮相男单32强，世界第九的骆建佑12比21、14比21不敌世界第19的黄智勇，而世界第83的郑加恒则以21比8、21比12战胜世界第389的马尔代夫选手尼巴勒。

骆建佑赛后受访时坦言自己的状态不佳，他说：“还有很多方面可以做得更好，我已经尽力了，今天的表现距离我理想中的差很远。

“对手今天发挥得很好，防守很好，很有耐心也很冷静。有很多是我自己的问题，我想要打出一些东西。最近的训练我也不在很好的状态，所以今天的比赛就是尽力而为，给出我能给的，但还是不够。”

骆建佑说，他现在的感觉是负面的。他的首次亚运会之旅已结束，下一场比赛是10月17日开打的丹麦公开赛。

我国羽将杨佳敏横扫对手，晋级女单16强。（新加坡体育理事会提供）

郑加恒和杨佳敏星期三挑战强敌

在另一场男单赛中，我国羽将郑加恒轻松击败对手晋级，星期三（4日）将挑战世界第二的金廷（印度尼西亚）。

算上团体赛，郑加恒已在这个场地打了三场比赛。“一切还好，没什么太大差别。我在第二局的专注力有些下降，打得不够积极，所以就有些不必要的失误。但11分后重新专注就没什么问题了。”

对于下一场打金廷，他说：“要做好会累的准备，因为对手是世界第二，我没什么好输的，就拼尽我的全力，向他学习，也希望可以把满分的自己发挥出来。”

在当天出场的新加坡女球员中，杨佳敏以21比7、21比7击败哈萨克斯坦的卡米拉·斯马古洛娃，接下来将挑战中国奥运冠军陈雨菲，争夺复赛资格。

杨佳敏说：“我的状态还好，最重要的是心态，下一场是比较辛苦的对手，就不要想太多结果，希望把过程打好。我很久没跟她打了，不知道会有怎样的发挥，最重要的肯定是要耐心，因她非常有耐心，属于多拍、拉吊的类型，我不能太慌，要打得聪明一点。”

这个比赛场地的球速属于较慢的，杨佳敏说这对她来说算是好事，因为不用顾虑太多风向的问题，可以打比较多回合。

杨佳敏对陈雨菲的交手记录是零胜三负，两人最后一次交手是去年的法国公开赛。

陈雨菲在星期二的比赛同样速胜晋级，以21比1、21比1横扫东帝汶的佐拉达晋级。

我国女双金羽佳（白衣，左）和黄嘉盈不敌马来西亚组合。（陈渊庄摄）

我国女双金羽佳／黄嘉盈也亮相当天比赛，她们挑战世界第九的马来西亚组合陈康乐／蒂娜，12比21、16比21落败。

将在星期三亮相的新加坡球员还有男双倪祖杰／吴忠汉和混双许永凯／陈薇涵。倪祖杰／吴忠汉的对手是尼泊尔组合阿查里亚／卡图瓦尔，许永凯／陈薇涵则与香港组合邓俊文／谢影雪展开较量。