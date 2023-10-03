【亚运会】我国田径男女接力队排名靠后 无缘奖牌

在经历了珊蒂前一天在女子200米决赛夺金的高潮后，新加坡田径队星期二（10月3日）在“大莲花”杭州奥体中心体育场陷入低潮，分别由珊蒂和日前在男子100米决赛打破了尘封22年全国纪录的马克·路易斯率领的我国女子与男子4X100米接力队，都未能交出好成绩。

由珊蒂、陈绪洳、罗克珊和刘昱璘组成的女队在4X100米接力决赛中跑出45秒34的成绩，在七支参赛队伍中排名第五。我国女队原本只领先马尔代夫，但随着原本获得铜牌的巴林队发生有选手传接棒违规被取消资格，马来西亚“喜从天降”，从无牌到获得铜牌，新加坡也从原本的第六升至第五。

不过，45秒34的成绩和由珊蒂、宁娜、努伊兹琳和余敏敏在2017年吉隆坡东运会上创造的44秒96全国纪录相比，还有一段距离。

中国毫无意外地夺下此项目的金牌，成绩是43秒39。泰国队以44秒32秒摘银，跑出45秒01新全国纪录的马来西亚得益于巴林队的犯规而收下铜牌。

由李仁、蔡韩伟、郭俊杰和马克·路易斯组成的我国男子接力队随后登场，表现同样无亮点，以39秒38完赛的他们原本在八队中排名最后，但有趣的是，在女子4X100米接力赛中得益于巴林队犯规而获得铜牌的马来西亚，其男队却因为踩线而被取消资格，新加坡队因此升至第七。

新加坡在这个项目的全国纪录是由阿米尔、李成伟、杨富益和江利龙在2015年新加坡上一次举办东运会时创造的39秒24。

此项目的金牌同样归中国队，他们以38秒29创造了全国纪录，银牌和铜牌则分别由日本和韩国夺得。

我国女将孙雪莉在较早前结束的女子跳高决赛中也未能取得突破，她在跳过1米70后，三次试跳1米73都失败，最终在13名参赛选手中排名倒数第二。

吴秋玲800米因踩线被取消资格

在上午举行的女子800米预赛中，我国中长跑女将吴秋玲因踩线被取消资格。

蒂鲁本、郭俊杰、伍展辉和祖宾在男子4X400米预赛中跑出的3分13秒22成绩，也只让他们在第一组预赛的六队中排名第五，无法晋级星期三（4日）的决赛。

跳高男将甘凯恩将是唯一在星期三的杭州亚运会田径赛最后一天亮相的我国选手。

甘凯恩曾在去年跳出2米20的高度，距离全国纪录只差一公分，相信他在星期三决赛中的目标无疑是要打破保持了28年的男子跳高全国纪录。