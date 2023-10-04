迈阿密国际周四战芝加哥 梅西出战成谜

（华盛顿综合电）美国大联盟足球联赛进入最后阶段，正在力争季后赛资格的迈阿密国际（Inter Miami）还不肯定主力球星梅西（Messi）能否在星期四（10月5日）凌晨对阵芝加哥（Chicago）的比赛中上场。

梅西因腿部受伤缺席了迈阿密国际过去两场比赛，但在星期二（3日），他来到迈阿密国际训练场进行单独训练。

谈及梅西复出的具体时间，迈阿密国际主帅马蒂诺 （Martino）在接受媒体访问时委婉指出，球队将根据到时他的情况，再做定夺。

“如果我知道梅西需缺席一个月，我会告诉你们。我们不能让他冒任何风险。如果我轻率地说什么（关于他的恢复时间），我就会犯非常严重的错误。”

虽然说输球不会让国际迈阿密从季后赛的争夺中出局，但这仍然会对球队造成不小的打击。

锁定季后赛席位还差六个名次

目前30轮战罢，迈阿密国际取得九胜六和15负的战绩，在东岸排名第13位，距离锁定季后赛席位还差六个名次，距离排名第九的蒙特利尔（Montreal）还差四分。

在联赛还剩四轮的情况下，迈阿密国际大概率将冲击外卡赛（第八名和第九名的比赛），争夺最后一个季后赛名额。

接下来除了对阵芝加哥，迈阿密国际还会在主场迎战常规赛总冠军辛辛那提（Cincinnati）和夏洛特（Charlotte）。