【亚运会】志愿者热情投入 观众看不到的“英雄”

杭州第19届亚运会招入许多大学生帮忙，各个场馆都能见到年轻的面孔在现场进行疏导观众、回答媒体疑问、带领球员前往采访区等工作。

能参与亚运会的志愿者不只是大学生，社会人士也能参与。根据记者多次采访运动会、投入赛事志愿者的经历来看，要办好一场比赛，志愿者的存在非常重要。

志愿者，就是在筹备和举办比赛的过程中以志愿服务为基本形式，服务他人的人士。他们不需要具备专业技能，只要经过培训就能上岗。但很重要的一点是，志愿者不能借职务之便打扰运动员，不能在工作中拍摄选手或索求签名。

从事体育记者前，记者在游泳、羽毛球、篮球、网球等大型赛事做过志愿者，深知志愿者对比赛的重要。他们是观众看不到的“英雄”，不仅要疏散人流，带领运动员去他们该去的场所，还要回答媒体的各种疑问。

这次亚运，举办羽毛球赛事的滨江体育馆对接浙江财经大学。这所大学的学生叶雨欣9月28日开始上岗，一般情况是工作一天休息一天，而且只会待在滨江体育馆。据了解，包括浙江财经大学的学生在内，一共有436名志愿者前来滨江体育馆从事志愿服务。

叶雨欣接受《联合早报》采访时说：“我平时有打羽毛球，对志愿服务也感兴趣，我们学校恰好对接的是羽毛球馆，所以就来了。”

叶雨欣在场馆的观众服务领域工作，没什么机会见到球员，更多是在看台上引导观众。她的视角和在苏迪曼杯观赛时差别不大，但就是有一种参与亚运会的感觉。

她喜欢中国队的球员，也喜欢我国的骆建佑。“我觉得骆建佑打球节奏很快，性格也特别好，在中国公开赛和苏杯就见识到了。在滨江体育馆打的时候，我们的观众都在为他加油。”

人帅、打球好看、性格也好，骆建佑在中国有许多球迷。（陈渊庄摄）

但叶雨欣不想和球员合照，更不会在从事志愿服务时做这种事。

采访接近结束，叶雨欣注意到本报记者的证件带上没有羽毛球吉祥物“宸宸”的徽章，她大方说道：“我可以给你一个，因为我还有一个。”

作为回礼，我把新加坡的徽章送给她。