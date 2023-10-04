【亚运会】我国羽毛球男双吴忠汉倪祖杰晋级八强

首次参加亚运会，我国男双组合倪祖杰／吴忠汉晋级复赛，星期四（10月5日）将挑战世界第三的印度组合兰基雷迪／谢提。

世界排名第106的倪祖杰／吴忠汉是今年柬埔寨东南亚运动会的铜牌得主，他们在16强赛迎战没有世界排名的尼泊尔组合阿查里亚／卡图瓦尔，以21比11、21比4胜出。

在当天进行的新加坡球员比赛中，倪祖杰／吴忠汉是唯一晋级的组合。他们赛后来到混合采访区受访，为打进复赛感到高兴的同时，也说自己拿到好签。

我国另一对男双骆建贤／郭俊良首圈就碰上世界第15的韩国组合崔率圭／金元昊，而倪祖杰／吴忠汉这两轮的对手一个是柬埔寨组合，另一个是尼泊尔组合。

倪祖杰说：“我们的签挺好的，打出我们要的表现，我们要利用这个机会交出好成绩。”

倪祖杰／吴忠汉星期四将与伯明翰共和联邦运动会金牌得主兰基雷迪／谢提争夺四强资格，若获胜就锁定奖牌。

这将是他们职业生涯交手的最高世界排名组合，吴忠汉希望能借此机会向他们学习。“我们没有压力，因为我们是冲击者，所以和他们交手，就拭目以待吧，我们会全力以赴。”

我国男女单打和混双均止步16强

另一方面，我国头号女单杨佳敏对垒中国奥运冠军陈雨菲打出精彩战役。这是两人第四次交手，杨佳敏终于从对方手中赢下一局。

不过，陈雨菲表现仍非常稳定，最终以19比21、21比7、21比9完成逆转，取得八强资格。

男单比赛，郑加恒14比21、18比21败给头号种子、印度尼西亚好手金廷；混双组合许永凯／陈薇涵7比21、11比21不敌香港组合邓俊文／谢影雪，均止步16强。

与速攻型球员金廷交手，郑加恒已经做好了会疲惫的准备，他说自己从这场比赛获益良多，“多和顶尖球员交手才能进步。”

与速度型球员交手，郑加恒从金廷身上学到许多。（陈渊庄摄）

当天比赛爆出不少冷门，上届女单冠军戴资颖（台湾）意外不敌日本女将大堀彩，无缘卫冕。上届男单冠军印尼的佐纳丹已在比赛首日出局，卫冕球员中只剩下中国的女双陈清晨／贾一凡和混双郑思维／黄雅琼还在签表。

除此之外，日本男双保木卓朗／小林优吾因生病退出比赛，台湾组合李洋／王齐麟不战而胜。