【亚运会】最后一场小组赛不敌哈萨克 我国水球男队复赛战伊朗

新加坡男子水球队在星期三（10月4日）举行的杭州亚运会B组最后一场小组赛中，4比22败给哈萨克斯坦，星期四（5日）的复赛将大战A组老二伊朗。

杭州亚运会的男女水球赛制不同。由于参赛队伍较少，女子水球赛采取的是循环赛制，男子赛事则分两组进行小组赛，A组头名将在复赛中对垒B组垫底队，A组副盟对B组第三名球队，以此类推，之后再进行名次赛，决出冠亚季军。

新加坡水球男队在第一场小组赛5比28败给上届亚军日本后，以11比8击败香港，因此星期三对战之前大胜香港却小负日本的哈萨克斯坦的比赛，变得格外重要。

随着新加坡最终不敌哈萨克斯坦，我国以一胜二负的成绩排在B组第三，复赛将对垒A组第二的伊朗。

值得一提的是，哈萨克斯坦是上届亚运会冠军，我国男队输给他们是非战之罪。

在这场比赛中，哈萨克斯坦首局便建立了5比1的优势，次局将领先优势扩大至11比2。新加坡在第三局完全没有得分，哈萨克连得五分，将比分改写为17比2。最后一局，新加坡凭余俊杰和陈温凯的进球获得两分，但哈萨克斯坦最终还是以22比4的的巨大优势获胜。

新加坡男子水球队在东南亚占据统治性的地位，也曾经称霸亚洲，只是那已是在非常遥远的1954年了。过去几届，他们在亚运会都徘徊在第五和第六名。