【亚运会】不敌韩国 我国攀岩男队与奖牌擦肩

杭州亚运会星期三（10月4日）结束倒数第五天的赛事，我国攀岩男队不敌韩国，与奖牌擦肩而过。

由蔡竞谊、阿马尔·哈桑和陈秉谦组成的我国攀岩队，星期三在绍兴柯桥羊山攀岩中心进行的男子团体速度接力预赛中取得20秒293的成绩，在10支参赛队伍中排名第六，晋级八强。

在随后的四强争夺战中，我国队伍遇上伊朗，结果后者起步犯规（False Start），我国笑纳晋级大礼，成功闯入半决赛。

然而到了半决赛，我国碰上了实力强劲的中国，后者取得16秒152的成绩，而我国的成绩为20秒632，无缘晋级。同时，我国也在随后的铜牌争夺战中以23秒169的成绩败给韩国的17秒827，无缘奖牌。

最终，中国因印度尼西亚起步犯规而夺冠，后者获得银牌，韩国进账一枚铜牌。

李承恩是10米跳台最年轻男参赛者

我国跳水选手李承恩在男子10米跳台预赛中取得第八名（367.30分）的成绩，并在随后的决赛中跳出376.50分，同样取得第八名。来自中国的杨昊和白钰鸣收获冠亚军，成绩分别为554.35分和495.55分，日本选手玉井陸斗以480.50收获铜牌。

我国跳水选手李承恩首次出战杭州亚运会男子10米跳台项目。（新加坡体育理事会提供）

值得一提的是，这是15岁的李承恩首次参加亚运会，同时他也是该项目13名参赛者中年龄最小的选手。他在赛后受访时表示，对这次的表现还算满意，“有的动作表现得还可以，但有的并没有展现出真实水平。但这次亚运会，可以说是我发挥得最稳定的一次比赛。”

接下来李承恩将备战11月国际泳联跳水大奖赛马德里站赛事，以及明年2月的奥运资格赛。

其他赛事方面，我国女队在12人龙舟200米直道竞速赛决赛中以56秒304的成绩排名第五，无缘奖牌。中国以53秒804摘金，印度尼西亚以54秒464夺银，泰国收获铜牌，成绩为55秒200。我国男子钩球队在11-12名次争夺赛中以2比3不敌泰国。我国马术选手朱晏彤在资格赛前两轮均以零罚分的成绩闯入正赛，正赛将在星期五（6日）上午举行。