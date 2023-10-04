【亚运会】日韩男足决赛相逢 菲律宾绝杀中国男篮

日本和韩国在星期三（10月4日）的杭州亚运会男子足球半决赛获胜，将在星期六（10月7日）重演上届决赛。日本以4比0大胜黑马香港；卫冕冠军韩国则2比1拿下乌兹别克斯坦。

香港此前在八强赛爆出大冷门，1比0战胜伊朗，创下队史上亚运会最佳成绩。尽管日本只派出22岁及以下国家队（亚运会男足年龄上限是24岁外加三名超龄球员），且本场有多名主力没有上场，但实力仍比香港强出许多。

日本在第23分钟依靠前锋鲇川俊扫射得分，取得领先。日野翔太下半场梅开二度；小见洋太也把握香港后防失误进球，为球队取得大胜。

韩国则凭借效力于德甲斯图加特（Stuttgart）的郑优营梅开二度取胜。郑优营目前已有七球进账，领跑射脚榜。

状态大勇的郑优营梅开二度，让韩国再次闯入亚运会男足决赛，争取三连冠。（法新社）

乌兹别克斯坦队长贾洛利季诺夫（Jaloliddinov）通过一记折射自由球一度扳平比分。中场布里耶夫（Buriev）则在第74分钟领到第二张黄卡被罚下。

韩国上届比赛经加时2比1拿下日本，本届力争三连冠。乌兹别克斯坦将和香港争夺铜牌。两队早前已在小组赛两度交手，乌兹别克斯坦都取胜。

布朗利33分导演大逆转 中国男篮卫冕失败

在男子篮球半决赛中，东道主中国竟丢失20分领先优势，被菲律宾的美国归化球员布朗利（Brownlee）在最后时刻连得八分，76比77输给对手，卫冕失败，只能转战铜牌战。

两队刚在上个月的男篮世界杯交手，中国在最后一场名次赛以75比96大比分落败。不过这次菲律宾出征亚运会的阵容以二线球员为主，中国如预料般在上半场打得顺风顺水，以48比30领先，并在第三节初段将优势扩大到52比32。

不过布朗利在最后一节大爆发，五次三分球得手，包括在还剩一分钟时连进两个三分球，让菲律宾在还有23.3秒的情况下，首次取得领先并获胜。布朗利取得33分，一共投入七个三分球，冠绝全场，帮助球队33年来首闯亚运决赛。菲律宾将和约旦争冠，后者以90比71战胜台湾。