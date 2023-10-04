【亚运会】不敌中国止步四强 桥牌女团混团夺铜牌创佳绩

我国桥牌女团和混团在半决赛都遇到东道主中国，最终不敌对手，均收下铜牌。本届亚运会他们一共以两铜凯旋。

新加坡桥牌队在本届亚运会表现出色，对垒强队中国不落下风，混合团体以微差无缘决赛，收下铜牌。同样不敌中国的女子团体也收下铜牌，以两枚铜牌结束杭州亚运会之旅。

桥牌作为亚运会的正式比赛项目，新加坡在五年前的雅加达亚运会有着不错的成绩，他们当时在男团赢得一枚金牌，这也是我国当时唯一一枚棋盘游戏（Board Game）项目的奖牌。今年，男团没有进入半决赛，无缘卫冕。

我国混团和女团都是首次在亚运会获得奖牌。经过两天共六节比赛，我国混团总分225.77分，以微差不敌中国的231分，收下铜牌。

在混团比赛中，我国选手与中国选手在最后一节比赛被判有犹豫行为，裁判经斟酌后决定修改成绩，加六分给中国。最后总成绩是中国获胜，获得决赛资格。

我国混团选手陈雪吟受访时，申诉结果还没公布，她说：“我们本来是落后中国的，但最后成功反弹。就算是输给中国我也觉得这是很好的成绩，我们直到最后一刻、最后一张牌都没有放弃，我们没有遗憾。”

泰国与新加坡并列第三，中国将与台湾争冠，决赛会在星期四（5日）和星期五（6日）举行，而颁奖礼在决赛之后进行。

女团方面，新加坡获得133.1分，不敌中国的303分。

我国女团选手陈雪铃说：“中国不是我们想要遇到的对手，但我们没有选择。我们都不是职业选手，这是一个很好的学习经验。我们全部都拿年假来中国比赛，牺牲了很多，希望可以借此提升桥牌的知名度，得到更多支持和赞助。”

我国桥牌选手王靖雯（左二）全神贯注比赛。（海峡时报）

她的队友李蓝则说：“很多人都觉得卡片游戏和赌博有关，但不是所有都是这样的，这样的刻板印象真的应该被消除。”

男团在上届亚运会赢得金牌后，桥牌并没有获得很多支持和赞助，我国桥牌女队想利用这次机会再试试看，希望让更多人认识他们。

女团决赛也是中国和台湾的较量，男团决赛则是香港对垒印度。

什么是桥牌？

棋盘游戏（Board Game）在亚运会并不陌生，过去在2006年、2010年和2018年都有这个项目，其中包括国际象棋、象棋、围棋和桥牌。

桥牌是一项讲究交流和注重团队协作的益智游戏，它首次亮相亚运会是在2018年，今年是它第二次成为亚运会正式项目。桥牌是一项世界性的智力竞赛项目，四人围坐，分别坐在东、南、西、北的位置上进行比赛。

杭州亚运会桥牌项目比赛日期为9月27日至10月6日，在杭州棋院（智力大厦）举行，共产生三枚金牌。