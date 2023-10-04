【亚运会】田径赛圆满落幕 珊蒂闪耀男队整体表现较优

新加坡田径健儿已结束了杭州亚运会征程，珊蒂200米夺冠令国人陷入疯狂，其实男队的整体表现更佳。

随着我国男将甘凯恩星期三（10月4日）在“大莲花”杭州奥体中心体育场举行的男子跳高决赛中跳出2米15的赛季最佳成绩，新加坡田径健儿的杭州亚运会征程也正式结束。

毫无争议，新加坡田径队在本届亚运会的最高光时刻，是珊蒂在星期一（2日）的女子200米决赛中夺冠，让我国国歌“前进吧！新加坡”在阔别49年后，再次响彻亚运会田径赛场。

珊蒂当时以23秒03的成绩，力压东道主选手李玉婷，率先冲线后激动落泪，之后稍微平复情绪，却又在领奖台唱国歌时，再次哭成泪人。

虽说珊蒂在前一天的100米女飞人大战中不敌中国好手葛曼棋，只收下银牌，无法复制她两个月前在曼谷田径亚锦赛勇夺短跑双冠的壮举，但她还是帮助新加坡田径队打破了长达49年的亚运会奖牌荒。

400米名宿徐瑞莉是新加坡上一名在亚赛场扬威的田径运动员，她当时在女子400米摘下金牌，但那已是1974年的陈年旧事了。

路易斯破22年男子百米全国纪录是另一大亮点

除了珊蒂之外，我国男子百米好手马克·路易斯也在杭洲取得大突破。尽管他在男子100米半决赛跑出的10秒27不足以让他取得决赛资格，却粉碎了尘封22年的全国纪录。

马克·路易斯在男子100米半决赛以10秒27打破了尘封22年的全国纪录。（陈渊庄摄）

此项目的旧全国纪录是由我国前短跑名将夏亚姆在2001年创造的10秒37。路易斯在两年前跑出10秒39的个人最佳成绩后，一直尝试打破夏亚姆的纪录，但那0.02秒的距离对他来说却有如咫尺天涯。他不断跑出平自己最佳纪录的成绩，就是无法更进一步。

可是在来到杭州之后，他却连续两天破纪录，在星期五（9月29日）的100米预赛将个人最佳成绩缩短0.01秒至10秒38后，半决赛再大发神威，大幅度缩短全国纪录至10秒27。

此外，我国男子400米选手蒂鲁本虽无法从预赛出线，却以47秒26改写个人最佳成绩；跨栏好手洪晨祥则是自1966年以来，首名闯入亚运会男子110跨栏决赛的新加坡选手。

吴秋玲踩线被取消资格最可惜

相比之下，女队的表现则稍显逊色，除了珊蒂之外亮点不多。

驰骋沙场多年，同时也是我国女子跳高和女子撑杆跳全国纪录保持人的孙雪莉和杨冰洁，在杭州亚运会的表现都远不及巅峰时期。

前者的全国纪录是1米83，日前却只跳过1米70；后者的全国纪录是3米91，在杭州的成绩却是3米40。

最可惜的还是中长跑女将吴秋玲，她刚在今年5月的柬埔寨东运会以4分26秒33刷新女子1500米全国纪录，但在杭州却只能跑出4分29秒60的成绩，无缘决赛。

雪上加霜的是，本想在800米一雪前耻的吴秋玲在女子800米预赛中踩线，直接被取消资格，这对她来说无疑是晴天霹雳。

由于队员们的实力参差不齐，我国4X100米男女接力队的表现也平平无奇。

田径总会会长：有幸见证珊蒂创造‘一代人一次’的壮举

针对田径队在本届亚运会的整体表现，新加坡田径总会会长连仲伦说：“我们这次派出了20人历届最大代表团参加亚运会，这标志着我们现在所拥有的人才。像陈绪洳、李仁、甘凯恩和马克·路易斯这些年轻运动员，他们是我们未来的希望。”

他表示，珊蒂能够在200米夺得金牌，站上亚运会的最高领奖台，是“一代人一次”的壮举，“我们都非常有幸能见证这一刻”。

他还特别指出，虽然珊蒂只用了23秒03跑完200米，但她和教练库尼亚却努力了很多个月，频频在国外，只为将时间再缩短那几分之一秒。