客场战胜香港冠军杰志 狮城水手夺亚冠首胜

我国足球劲旅狮城水手（Lion City Sailors）星期三（10月4日）晚上在亚洲冠军足球联赛F组小组赛，客场以2比1力挫香港劲旅杰志（Kitchee），取得小组赛首胜。

狮城水手两星期前在首场小组赛1比2被泰国的曼谷联队（Bangkok United）逆转。过去三个赛季的香港超级联赛冠军杰志同样1比2输给韩国的全北现代（Jeonbuk Hyundai），因此若要保持晋级希望，两队本场都非胜不可。

尽管杰志在全场射门次数和控球率都比水手队来得多，但后者仅有的两次射正皆转化为进球。今年夏季来投的库拉索（Curacao）前锋日夫科维奇（Zivkovic）在第14分钟先下一城。

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比利时边锋莱斯蒂耶纳（Lestienne）在第37分钟将自己赢得的罚球送入网中，让球队在上半场两球领先。杰志尽管在第87分钟由奥地利前锋扬切尔（Jantscher）扳回一城，但为时已晚。

水手队凭借本场的三分排在小组第三，与第二的全北现代同分，净胜球也相同，不过因进球比对方少一个而排在后头。曼谷联队在另一场比赛3比2力挫全北现代后，以二连胜领跑。

狮城水手将在10月25日本地时间傍晚6时举行的第三场小组赛中，和全北现代展开交锋。