意大利新星辛纳首夺中国网球公开赛男单冠军

意大利超级新星辛纳（Sinner）星期三（10月4日）晚通过两盘抢七大战，击败俄罗斯球星梅德韦杰夫（Medvedev），首夺中国网球公开赛男单冠军。

首次征战中网便成功登顶，同时世界排名升至第四位，成为本届中网男单最大赢家。赛后，22岁的辛纳说：“今年两度在巡回赛决赛中输给了对手，事不过三。来到中网我不能再输给他了。赛前，我对战术有了调整，比赛中做得不错。”

辛纳说：“我很感谢梅德韦杰夫。正是因为有这样的对手，让自己打出好球，不断进步。来到世界第四，不应该是终点，而是激励自己更往前走的一种动力。”

对于丢掉中网冠军，梅德韦杰夫没有沮丧。他说：“尽管没有拿下比赛，但我的状态不错。只是在抢七中，辛纳做得更出色，没有犯任何错误。”

有20年历史的中网，由男子网球员协会（ATP）500赛和女子网球员协会（WTA）1000赛组成，是亚洲唯一一项整体级别上仅次于四大满贯的男女综合性网球超级赛事。2023年中网于9月26日至10月8日在北京国家网球中心举行。

第七次对决 辛纳首胜梅德韦杰夫

今年中网ATP500赛男单阵容豪华，堪比大满贯。在世界前10球员中，除了塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）缺阵外，其他九人悉数抵京。梅德韦杰夫、辛纳都是首次征战。经过前四轮的激战，双方会师决赛，第七次上演巅峰对决。

这是赛会二号种子梅德韦杰夫职业生涯第35次晋级巡回赛决赛。他在半决赛直落两盘淘汰八号种子德国名将兹维列夫（Zverev）。而六号种子辛纳则在半决赛中两盘击败头号种子西班牙新星阿尔卡拉斯（Alcaraz），本赛季第五次打进巡回赛决赛。他认为，获胜是因为本赛季表现很稳定，尤其是精神上变得更加强大。

梅德韦杰夫和辛纳此前交手六次，前者保持全胜。赛前，这名男单首位95后大满贯冠军说：“到目前为止，我对辛纳的比赛打得很好。但他很年轻，通过每一场比赛得到进步。在我们上次交手后，他已经拿到第一个1000大师赛冠军，这对他是一个很大的信心提升。每次我们比赛，他都会越来越想打败我。”

辛纳则说：“我从来没有赢过梅德韦杰夫，这场比赛对我是一次巨大的挑战，我会把自己放在冲击对手的位置上。希望这会是一个好日子，我能表现得更好一些。”

首盘比赛，双方都力拼发球，并在底线相持、小球等方面都展现出高水准和成功率，在前12局各自保发，战成6比6平。其中，第五局梅德韦杰夫浪费了一个破发点，辛纳则在第八局浪费了三个破发点。比赛最终进入抢七大战。延续了半决赛出色状态的辛纳，在抢七中以7比2胜出。

次盘，双方都没有找到破发点。比分再次进入抢七。0比3落后，梅德韦杰夫连得两分，2比3。随后，辛纳连得四分，场上大比分再次定格在了7比6（7比2）。

发球一直是梅德韦杰夫的主要得分武器，两盘比赛他共发出五个爱司球，但辛纳不但发球出色，整场比赛打得更加积极主动，有侵略性，冠军实至名归。

辛纳：将专注提升身体素质

辛纳认为自己还有很大的提升空间，他说：“目前我非常专注自己的身体，我在这方面还有很大潜力，须要进一步提高。这也是我今年参加的比赛要少于去年的原因之一，因为我须要准备好身体来赢得大型赛事。”

另外，在星期三日场进行的中网WTA1000赛第三轮的一场焦点战中，前世界第一波兰选手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）以两个6比1击败同胞玛格达·里内特（Magda Linette），晋级女单八强。

赢下这场波兰“内战”后，伊加在本赛季的胜场数达到了60。她在赛后说：“这场比赛我打得很好，从一开始到最后都占主导地位，我没有失去注意力，打得很坚决，我为自己的表现感到骄傲。我要打好每一场比赛，争取年终第一。”