喜鹊狂胜大巴黎 曼市轻取莱比锡

（纽卡斯尔综合电）“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）在主场圣詹姆斯公园球场强势回归欧冠赛场，在本地时间星期四（10月5日）的欧冠F组比赛以4比1狂胜法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG），两赛一胜一和积四分，高居积分榜榜首。

在该组的积分榜上，PSG以三分暂居次席，体育米兰（AC Milan）与多特蒙德（Dortmund）则分别以两分及一分排名第三、第四。体米与多特蒙德在星期四的另一场比赛交出0比0和局。

这是圣詹姆斯公园球场时隔20年再次迎来欧洲顶级赛事，阿尔米龙（Almiron）、伯恩（Burn）、朗斯塔夫（Longstaff）与舍尔（Schar）的进球为喜鹊送上贺礼。

喜鹊主帅埃迪·豪（Eddie Howe）说：“我们需要在这项比赛取得成功，希望这样的成绩能建立我们的信心。只有这样做，才能证明我们的实力。”

阔别欧冠20年，抽签时被列入第四级队伍的喜鹊签运并不好，同组对手不论是PSG、体米或是多特蒙德，都具备了出线的实力。不过PSG主帅恩里克（Enrique）赛前就警告，纽卡斯尔是任何队伍都不想碰上的第四级球队。

对于最后的惨败，恩里克认为这不是个公平的比分，不过他还是很大方地恭喜纽卡斯尔。

他说：“这些比赛对教练来说都是很艰难的。老实说，我觉得这个比分不公平，即使如此，我还是要恭喜纽卡斯尔，他们踢得很好，不过我认为1比4的成绩太残酷了点。”

在纽卡斯尔主场报喜的同时，另一支英超球队曼市（Man City）也在G组比赛报捷，客场3比1击败德甲球队莱比锡。

曼市目前两赛全胜积六分领跑积分榜，莱比锡三分位居第二，塞尔维亚球队贝尔格莱德红星（Crvena Zvezda）与瑞士的年轻人（Young Boys）则各积一分，排名第三与第四，两队在星期四的另一场比赛以2比2踢和。