西班牙葡萄牙摩洛哥 联办2030年世界杯

（苏黎世路透电）国际足联宣布摩洛哥、葡萄牙和西班牙获得2030年世界杯足球赛的举办资格。此外，由于届时正值首届世界杯100周年庆，首届世界杯主办国乌拉圭和另两个南美洲国家阿根廷和巴拉圭将各承办一场世界杯比赛。

国际足联在本地时间星期三（10月4日）晚上做出这项破格宣布，其中乌拉圭、阿根廷和巴拉圭队的首场比赛，将在各自的国家举行。尽管国际足联只提到摩洛哥、葡萄牙和西班牙将自动获得参赛资格，但根据巴拉圭足总主席哈里森的说法，巴拉圭、乌拉圭和阿根廷也自动获得参赛资格。

揭幕战将在乌拉圭首都蒙德维的亚的世纪球场上演。这里也是100年前乌拉圭作为东道主在决赛胜出，拿下首届世界杯冠军的地点。

其他比赛则在北非的摩洛哥及欧洲的葡萄牙和西班牙进行。葡萄牙和摩洛哥将首次举办世界杯，西班牙曾在1982年办过世界杯。

国际足联主席因凡蒂诺在文告中说：“在2030年，我们将有一个遍布全球的独特足迹。三大洲——非洲、欧洲和南美洲的六个国家将欢迎及团结全世界，庆祝这项美丽的运动（足球）和世界杯及其百年庆。”

2034年世界杯申办流程开跑 沙特有意办赛

此外，国际足联也宣布按照各大洲轮办的原则，2034年世界杯将在大洋洲或亚洲举行，并邀请符合资格的国家或地区在今年10月31日前确认承办兴趣。沙特阿拉伯随后很快就提出了申办意愿。

沙特足总在文告中说：“沙特首次承办的申请将建立在国家不断积累承办大型足球赛事和欢迎全世界球迷，参加2023年世界球会杯和2027年亚洲杯的基础上。”

亚洲足联主席萨尔曼也在文告中支持沙特阿拉伯办赛。他说：“整个亚洲足联家庭将团结一致，支持沙特阿拉伯的重大倡议。我们致力于与全球足球大家庭密切合作，以确保其成功。”

刚和新西兰联办女足世界杯的澳大利亚也说，他们仍在探索申办2034年世界杯和2029年世界球会杯的可能性。

下届世界杯将在2026年由美国、墨西哥和加拿大联办，将是首届从32支参赛队扩军到48队的世界杯赛事。